Total Hope-dochter Spice Girl scoort 85,5 punten in EPTM

Nakomelingen van internationale sporthengsten maakten de dienst uit tijdens de EPTM in Ermelo. Veertien dressuur- en negen springpaarden mochten zich gisteren opmaken voor het eindexamen van de EPTM. De hoogste score bij de dressuurpaarden was voor Total Hope-dochter Spice Girl, die naar 85,5 punten ging, bij de springpaarden liep Baltic VDL-dochter Sunita naar 82 punten. In totaal ontvingen vier paarden 80 punten of hoger.

“De paarden lieten zich van hun beste kant zien”, stelt Marcel Beukers die de paarden samen met Luuk Smetsers en Sandra Schmueker beoordeelde. “De ruiters en het team op stal hebben goed gewerkt met de paarden, daardoor kregen de paarden ook de kans om zichzelf goed te presenteren. Gemiddeld genomen lieten ze zich goed rijden en hebben ze gedurende de testperiode een goede ontwikkeling doorgemaakt, daar waren we erg tevreden over.“

Superscore voor Spice Girl

Spice Girl (Total Hope uit Amazing elite EPTM-dres sport-dres D-OC van Tango, fokker A. van Ballegooijen uit Gameren) is volgens Beukers een fijne merrie die gedurende de hele test heel constant is geweest. “Ze doet het werk met veel gemak en souplesse. De merrie stapt met veel ruimte en lichaamsgebruik en in de draf zien we veel souplesse en balans, wat in de galop ook weer zichtbaar is. Voor haar leeftijd maakt ze al hele goede overgangen. Op stand is ze zeer correct, maar ze zou wat meer front kunnen hebben.” Met 75 punten voor exterieur werd deze merrie aansluitend elite verklaard.

80 punten voor Promise

Hermès-dochter Promise (uit Kingston PROK van Obelisk, fokker M.C.A. van den Berg uit Druten, ger. familie Breukink uit Doesburg) ging met een fraaie rij 8’en naar 80 punten. “Deze merrie kan heel goed stappen, daarvoor scoort ze een 8,5”, vertelt Marcel. “In draf heeft ze een goede houding en techniek en hoewel haar galop veel ruimte heeft, is die nu nog wat groot naar voren toe.”

82 punten voor Sunieta

Bij de springpaarden ging Baltic VDL-dochter Sunita (uit Gunaninta elite pref IBOP-spr PROK van Corland, fokker Joop van Wessel uit Zwartebroek, geregistreerd bij Linda Boelens en Lammert Tel uit Een) naar 82 punten. “Een hele sympathieke en sterk gebouwde merrie met een sterke bovenlijn. Ze heeft zich gedurende de test goed ontwikkeld. Sunieta springt met veel reflexen, maar in het begin van de test sprong ze iets meer naar voren en nu begint ze steeds meer terug te springen. Deze merrie maakt de sprong achter altijd heel mooi af.”

Sanieta BFT

Sanieta BFT (Douglas uit Fanieta P elite EPTM-dres PROK van Diarado, fokker G. Vos uit Zevenhuizen GN, ger. Brian Branken uit Elspeet) liep met allemaal 8’en en een 8,5 voor rijdbaarheid naar 80,5 punten. “Deze merrie springt met veel overzicht en goede reflexen en in het werk toont ze veel atletisch vermogen.”

