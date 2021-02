Totilas x Jazz naar Blue Hors en Joop van Uytert

Horses.nl schreef al in de liveblog dat cat.nr 564 Nixon (Totilas x Jazz) van fokkers Sjef Janssen en Stal de Beukenvallei waarschijnlijk naar het buitenland gaat en dat werd zojuist bevestigd door Joyce Lenaerts. Althans, hij gaat voor de helft naar het buitenland. De hengst is gekocht door Stoeterij Blue Hors én Joop van Uytert.

Opvallend genoeg behoorde Nixon niet tot het groepje van vijf premiehengsten. Maar dat maakt ‘m niet minder kwaliteitsvol. “Een jeugdige lang gelijnde hengst, die zowel in de kooi als aan de longe liet zien heel goed te kunnen schakelen. Daarnaast viel hij op met zijn makkelijke changeren in galop”, aldus Bert Rutten over de hengst.

Bron: Horses.nl