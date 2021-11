Toto Jr. en Emerald hoofdleveranciers eerste bezichtiging

Voor de eerste bezichtiging in het kader van de KWPN Hengstenkeuring zijn in totaal 490 hengsten aangemeld: 188 springhengsten, 284 dressuurhengsten (waarvan één vier jaar of ouder) en 19 Gelderse hengsten (waarvan één vier jaar of ouder). Hoofdleveranciers zijn Glock's Toto Jr. (Totilas x Desperados FRH) en Emerald van 't Ruytershof (Diamant de Semilly x Carthago).

Van Toto Jr. zijn maar liefst 24 zonen aangemeld. Vorig jaar was het Van Uyterts Just Wimphof die met 15 zonen topleverancier was, het jaar daarvoor was Toto Jr. al eens eerder de aanvoerder, toen met zelfs 29 zonen. In de springrichting zijn de meeste zonen (6) van Emerald aangemeld. Vorig jaar domineerde Apardi met 7 zonen.

Bron: KWPN