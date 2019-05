Tuigpaardhengst Colonist (12) om welzijnsredenen ingeslapen

De KWPN-hengst Colonist (Vulcano x Patijn) is op twaalfjarige leeftijd ingeslapen. De hengst werd in 2013 naar de Verenigde Staten geëxporteerd en keerde vorig jaar terug naar zijn fokker Wim Cazemier, waar hij sindsdien ter dekking stond. Oorzaak voor de euthanasie zijn welzijnsredenen.

Mede-eigenaar Klaas Buist vertelde aan het KWPN: ‘Na zijn terugkeer op onze stal in Nuis, kwam een door trauma in het verleden veroorzaakte oude blessure aan het licht. De hengst had hier in het algemeen functioneren veel last van.” Vorig jaar werd daarom het dekseizoen ingekort. “We hoopten dat hij in de winterperiode voldoende zou herstellen, maar helaas was dit niet het geval.”

Succesvolle nafok

Colonist werd op vierjarige leeftijd ingeschreven als dekhengst. Uit zijn eerste twee dekseizoenen komen de goedgekeurde hengsten Indiana en Heliotroop VDM. In de Verenigde Staten drukte hij eveneens zijn stempel en leverde meerdere keuringskampioenen. In 2014 was hij zelf algemeen kampioen in het tuig.

Bron: KWPN