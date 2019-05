Tuigpaardhengst Jean Pierre niet ingeschreven

In verband met een blessure aan de tong deed de vijfjarige halfbloedhackney Jean Pierre (Avion Pierre x Vikking x Manno) van Nico Calis en Anemone Sportpaarden B.V. niet op 20 april, maar vanavond voor de reguliere hengstenkeuringscommissie na-examen. De hengst, voorgesteld door Demi van Nispen, kreeg voor het front 6,5, lichaamshouding 5,5, zweefmoment 7,5, actie voorbeen 7, gebruik achterbeen 6,5, looplust 7,5 en algemene indruk als tuigpaard 6,5 punten en werd niet ingeschreven.

In verband met verhindering van Gertjan Hermanussen trad als derde lid, naast de voorzitter Johan Hamminga en Lammert Tel, Reijer van Woudenberg op. “Hij zou meer in het front moeten terugkomen, lichaam meer vanuit het achterbeen moeten opdrukken en zou iets meer knieheffing mogen tonen. Het achterbeen toont veel buiging, maar zou meer onder het lichaam geplaatst moeten worden, zodat de hengst meer tot dragen komt en hij in het front kan terugkomen en rijzen. De trainingsleider en de gastrijders voelden in de hand dat de aanleuning een probleem was en dat hij meer op het achterbeen zou moeten komen. In de showdraf heeft hij moeite om tact en balans te houden. Hij springt er vaak uit”, deelde voorzitter Johan Hamminga mee.

Geen herkeuring

Hoewel leden van de herkeuringscommissie, de heren Rootveld en Lassche (Holties was afwezig), het examen bijwoonden en gereed stonden om aan de slag te gaan, besloot de eigenarencombinatie om op basis van het verstrekte punt (5,5) voor lichaamsgebruik/houding en de heldere toelichting, geen herkeuring aan te vragen. Gemeld moet worden dat de voorzitter een gemotiveerd dossier had samengesteld vanaf de aanwijzing van Jean Pierre in januari in Ermelo: lage verwantschap, langgelijnd, sterk type, veel tuigpaardenopdruk voor een halfbloed, moederlijn met werklustige bloedverwanten, tot en met het besluit na de verrichtingen. “We hadden onze bedenkingen in Ermelo en Den Bosch, maar als hij dan in tuig de mindere punten (matig front, neerwaartse romp, iets onderstandig voorbeen) had kunnen compenseren door de prestaties in tuig was er voor deze bloedververser een kans geweest. We hebben ook de moeder bekeken, een grote lang gelijnde merrie, die wat meer ras zou mogen vertonen en in het fundament wat meer kwaliteit zou mogen uitstralen.” De eigenaren waren teleurgesteld, maar vonden het niet charmant, gezien de punten, de herkeuringscommissie aan het werk te zetten.

Bron: Horses.nl