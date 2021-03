Tuigpaardhengst Kordaat naar menteam Ter Harmsel

Onlangs verkochten de Gebr. van Manen uit Ede de KWPN goedgekeurde tuigpaardhengst Kordaat (v. Eebert) van geregistreerde J. Luning uit Ruinen aan Stal Ter Harmsel in Rijssen. Kordaat is inmiddels ruin en zal worden ingezet in de mensport.

Tabe de Jong uit Hollum (Ameland) fokte Kordaat uit Violine (v. Patijn). Best presterende fokproducten uit de bekende stam van De Jong maakten dat hij in 2012 Fokker van het Jaar werd. In 2018 werd Kordaat ingeschreven in het stamboek met éénmaal een 7,5, vijfmaal een 8 en éénmaal een 8,5. In 2019 toonde Kordaat veulens en werd hij op grond daarvan gehandhaafd voor de fokkerij. Tot nu toe zijn er 46 veulens van Kordaat geregistreerd.

Niet echt uit de verf

Jan van Manen, op wiens station Kordaat ter dekking stond, vertelt dat de hengst door verschillende omstandigheden niet echt helemaal uit de verf is gekomen. “Kordaat is ingeschreven met mooie cijfers. Maar in het eerste jaar dat hij zijn hengstencompetitie moest lopen raakte hij geblesseerd en het jaar erop waren er door corona geen wedstrijden. Dit jaar moeten we ook nog maar weer afwachten hoe de wedstrijden gaan verlopen. Fokkers willen een hengst nu eenmaal voor de kar zien presteren en die gelegenheid was er niet. Daar komt nog bij dat er vorig jaar weer jonge hengsten goedgekeurd werden waarna dan weer de belangstelling van de fokker uitgaat. En nu kon ik hem verkopen.”

Blij met Kordaat

Herman ter Harmsel is zeer tevreden met Kordaat, vertelt de bekende en succesvolle menner uit Rijssen. Ter Harmsel runt samen met zijn zoon Antonie, eveneens een bekende en succesvolle menner, een menstal. “Kordaat is inmiddels ruin en loopt hier al in het span naast een schimmel uit onze stal. Dat doet hij heel goed. We zijn blij met Kordaat. Het is de bedoeling dat mijn zoon hem voorop zet in het vierspan. Het moet natuurlijk allemaal nog wel gebeuren maar daar willen we naar toe werken”, aldus Ter Harmsel.

Bron: Horses.nl / KWPN