Tuigpaardhengstenkeuring naar IJsselmuiden

De eerste zaterdag van het nieuwe jaar staat traditiegetrouw in het teken van de tuigpaardhengstenkeuring. Op zaterdag 3 januari 2026 organiseert het KWPN de tuigpaardhengstenkeuring met eerste bezichtiging en shows op een nieuwe locatie: de manege van de Deltaruiters in IJsselmuiden.

Centraal gelegen in het land stellen de Deltaruiters hun accommodatie beschikbaar voor dit typische tuigpaardenevenement. Met twee royale binnenbanen en een indoor straatje zijn niet alleen de faciliteiten voor de tuigpaardhengsten optimaal, maar is er ook voldoende ruimte voor publiek en een VIP-tribune.

Programma

De exacte invulling van het programma wordt in een later stadium bekendgemaakt. Vast staat dat de hengsten in de ochtend op het straatje verschijnen en dat in de middag de eerste bezichtiging plaatsvindt, afgewisseld met shows, onder andere met goedgekeurde hengsten.

KWPN Hengstenkeuring

De tuigpaardenavond waarmee de KWPN Hengstenkeuring de afgelopen jaren werd afgesloten, komt te vervallen. De tweede bezichtiging vindt plaats tijdens de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch, waar ook de kampioenskeuring en de Oregon Trofee worden verreden.

