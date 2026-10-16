Tuigpaardhengstenkeuring op 9 januari in IJsselmuiden

9 januari 2027 openen tuigpaardliefhebbers het nieuwe jaar met de tuigpaardhengstenkeuring in IJsselmuiden. Manege de Deltaruiters staat op de tweede zaterdag van januari in het teken van tuigpaarden. Het publiek kan hier genieten van de eerste bezichtiging en fraaie shows.

KWPN Door

Traditiegetrouw is de eerste zaterdag van het jaar de datum voor de tuigpaardhengstenkeuring. Omdat deze datum in 2027 dicht op de jaarwisseling ligt, is er om organisatorische redenen gekozen om de eerste bezichtiging voor tuigpaardhengsten een week op te schuiven. De datum verandert, maar concept blijft hetzelfde: een aantrekkelijk evenement waar alles draait om tuigpaardhengsten en liefhebbers, fokkers en geregistreerden van tuigpaarden elkaar kunnen ontmoeten.

Eerste bezichtiging tuigpaarden

Tijdens de eerste bezichtiging toont de nieuwe jaargang driejarige hengsten zich voor het eerst aan de hengstenkeuringscommissie. De tuigpaardhengsten die worden doorverwezen zullen zich opnieuw laten zien tijdens de KWPN Stallion Show, waar een selecte groep kan worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. De KWPN Stallion Show is dit jaar vervroegd: van 20 tot en met 23 januari kan het publiek in de Brabanthallen genieten van de grootste hengstenkeuring ter wereld. Op zaterdag 23 januari verschijnen de tuigpaardhengsten in de baan.

Bron: KWPN