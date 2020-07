Tuigpaardmerrie Mexxima met 90/90 klasse apart

De tweede keuring van tuigpaard-regio Noord in Tolbert kende een duidelijke winnares. Mexxima (Cizandro x Marvel) kreeg maar liefst 90 punten voor zowel exterieur als beweging en gaat met zeer goede papieren naar het Nederlands kampioenschap.

Henk Lassche fokte Mexxima uit de keur sport-tuig-merrie Betske (mv. Manno), beter bekend als de sportmerrie Bex. ““We hebben een keuringsstandaard en wat direct opvalt, is dat zij met name in haar front het ideaalbeeld heel dicht benadert. Ze heeft heel veel expressie en een lang voorbeen. Haar lange hals staat er bovenop en in beweging kijkt ze letterlijk over alles en iedereen heen. Ze komt heel goed terug in het front en ze heeft veel lichaamshouding met een zeer goed voorbeengebruik. We waren echt van haar onder de indruk”, vertelt Viggon van Beest over haar. Lammert Tel vult nog treffend en kort maar krachtig aan: “Ik kreeg er kippenvel van in de brandende zon.”

Sterke beweger

Een sterke beweger is ook Memories MCM (Cizandro x Morocco Field Marshall, fokker M.C. Meijers) van B. Kulk. Zij overtuigde met 74 voor exterieur en 80 voor beweging genoeg om eveneens een ticket voor Ermelo te verdienen. “Een merrie die opvallend langgelijnd is, een aansprekend front heeft en een lange hals die er goed op staat. Daarbij heeft ze een aansprekend hoofd. In beweging heeft ze heel veel actie en een goede lengte van het voorbeen. Ze zet haar hals er goed op.”

Derde Cizandro-dochter

Een derde dochter van Cizandro verdiende vandaag haar uitnodiging naar het NK, namelijk Miss Elarda II (mv. Kowalski, fokker C. Mooiweer) van H. Pos. “Deze aansprekende merrie beweegt met allure en wist zich op te waarderen in beweging. Hierbij heeft ze veel front, balans en een zeer goed achterbeengebruik.” De merrie kreeg eveneens 74 punten voor exterieur en 80 voor beweging.

Jonge hengsten

Icellie kreeg er vandaag een dochter bij in de strijd om het Nationaal Kampioenschap: Melleny Whish (mv. Bakboord HBC, fokker P. en M. Stevens) van B. de Boer scoorde 80 voor exterieur en 84 voor beweging. “Een opvallend sterk gebouwde langgelijnde merrie met een lange hals, heel compleet in haar exterieur met goede verbindingen. In beweging liet ze een heel goed achterbeengebruik zien, maakt ze grote passen en heeft ze heel veel takt en balans.”

Aansprekende merrie

Net als Icellie presenteert ook Idol dit jaar zijn eerste jaargang merries op de keuring, en daaruit mag Mifinkie (mv. Saffraan, f/g N. Alting) in Ermelo aantreden, zij werd beloond met 82 punten voor exterieur en 76 voor beweging. “Dit is een aansprekende merrie met een heel mooi model, een lang voorbeen en een hard fundament. In beweging maakt ze zich mooi en treedt ze vrij en blij op, met een goede lichaamshouding en zweefmoment.”

Tuigtypische opdruk

Image HBC wordt eveneens vertegenwoordigd in Ermelo, zijn dochter Madonna (mv. Blokland Shales, f/g P. Kuipers) kreeg 79 punten voor exterieur en 75 voor beweging. “De merrie heeft een tuigtypische opdruk en ze heeft haar lange hals er zeer goed op staan. In beweging heeft ze heel veel front en zet ze haar hals er goed op. Het achterbeen gebruikt ze met kracht, maar ze zou iets meer lichaamshouding mogen tonen.”

Dochter van Gardenia HBC

De bekende Topsportmerrie Gardenia HBC keur sport-tuig (v. Victory) kreeg vandaag dochter Mardenia HBC (v.Delviro HBC, f/g HBC Stal) aangewezen voor het NK met 75/81 punten. “Een tuigtypische merrie die misschien iets de lange lijnen mist, maar wel heel sterk gebouwd is en er in beweging echt in klimt. Ze heeft een goed zweefmoment en veel techniek. Ook de lichaamshouding viel positief op.”

Dochter van Heideroos

Nog een dochter van Delviro HBC mag zich in Ermelo gaan bewijzen, namelijk Mary-Rose MJDB en ook zij werd gefokt uit een bekende merrie, namelijk Heideroos elite IBOP-tuig sport-tuig (v. Cizandro, fokker W. Liezen) van M.J. de Boer. Zij kreeg 76 punten voor exterieur en 80 voor beweging. “Zij valt op met haar sterke verbindingen en aansprekende front. In beweging presenteert ze zich vrij en blij en met takt en balans en een mooi gebruik van het voorbeen.”

Oudere merrie

Van de oudere merries die werden aangeboden, werd Isabella Teusje (Waldemar x Lorton, fokker J. Capelle) van R. Beuving ster verklaard.

Alternatieve IBOP

De op de Nationale Tuigpaardveulenveiling verkochte Mendoline (Indiana x Manno, fokker W.G. Cazemier) van Menko en Elsa Jongeling, die ook naar het NK aan de hand mag, slaagde vandaag voor de tweede keer voor haar alternatieve IBOP en werd daarmee vandaag elite verklaard. Ze kreeg 76,5 punten, met onder andere een 8 voor het gebruik van het achterbeen en looplust.

Eebert-dochter

Ook Kiara (Eebert x Immigrant, fokker T. Bast) van F. Luyer slaagde voor de tweede keer, en is daarmee vanaf vandaag keur. Ze slaagde met 76 punten met achten voor houding en looplust en een 8,5 voor actie van het voorbeen.

77 punten

Fantijn-dochter Kereda (mv. Waterman, fokker A.J.G. Mulder) van W. van Schadewijk liep vandaag haar eerste succesvolle alternatieve IBOP. Zij kreeg 77 punten, met onder andere achten voor zweefmoment, actie van het voorbeen en looplust.

Bron: KWPN