Tussenbeoordeling KWPN: alle springhengsten mogen blijven

Ook bij het beoordelingsmoment dat vandaag plaatsvond zijn geen drie- en vierjarige springhengsten van het verrichtingsonderzoek doorverwezen of naar huis gestuurd. De hengsten werden in groepjes voorgesteld aan de hengstenkeuringscommissie.

“De volledige hengstenkeuringscommissie heeft vandaag de hengsten in Ermelo beoordeeld. De hengsten hebben meerdere hindernissen achter elkaar gesprongen zoals we dat ook op het eindexamen doen. Ze maakten een goede en ontspannen indruk. Ze hebben een rustige opbouw gehad en pakken het werk goed op. De hengsten zijn goed trainbaar en we bekijken iedere hengst als individu. We proberen meer invloed te krijgen op het tempo in draf en galop, de richting waar we naar toe rijden en het evenwicht met de houding en balans. Alle drie de criteria zijn ruimschoots aanwezig waardoor we dadelijk meer kunnen gaan springen,” vertelt voorzitter Cor Loeffen.

Volgende beoordeling

“We hebben de drie- en vierjarige hengsten beoordeeld. De driejarigen namen de sprongen meer vanuit draf en gevolgd door een lijn uit de galop. De vierjarigen sprongen meer vanuit de galop. Volgende week dinsdag volgt er een nieuwe beoordeling en gaan we in gesprek met de eigenaren van de hengsten,” aldus Cor Loeffen.

De eindpresentatie op 14 mei zal via de livestream uitgezonden worden.

Bron: Horses.nl/KWPN