Tussenbeoordeling KWPN: alle springhengsten mogen blijven

Acht dagen na de aanlevering van de hengsten voor het KWPN voorjaarsonderzoek, zijn de 14 deelnemende springhengsten vandaag voor het eerst officieel beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie. Alle deelnemende hengsten, waarvan twee deelnemen op vrijwillige basis, zijn positief beoordeeld en mogen het verrichtingsonderzoek vervolgen.

Bij de aanlevering vorige week maandag werden de hengsten onder de eigen ruiter voorgesteld en werd er vooral op de trainbaarheid gelet. Nu ze een week door de testruiters zijn gereden kwam de hengstenkeuringscommissie opnieuw bijeen om ze te beoordelen in Ermelo.

Positief gevoel

“We hebben een positief gevoel overgehouden aan de beoordeling vandaag. De hengsten laten zich over het algemeen goed rijden, pakken goed aan en zijn in goede conditie aangeleverd. Natuurlijk is het beeld bij het springen nog wat wisselend, maar dat is inherent aan het werken met jonge paarden”, vertelt voorzitter Cor Loeffen. “Het is heel hoopvol om zo van start te kunnen gaan dus we kijken uit naar de verdere ontwikkelingen de komende weken.”

