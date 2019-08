Acht fokkers vragen herkeuring merrie aan

Acht fokkers hebben een herkeuring aangevraagd voor hun merries en die herkeuring vindt aanstaande woensdag plaats op het KWPN Centrum. Er worden zes dressuurmeries en een springmerries aangeboden voor de herkeuring. De beoordeling is in handen van Henk Dirksen, Arnold Kootstra, Marian Dorresteijn en Petro Trommelen. Veel van de herkeuringsaanvragen komen uit Brabant, drie merries werden in Brabant beoordeeld.