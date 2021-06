Twee EPTM-merries geslaagd

Vrijdag legden één dressuurmerrie en één springmerrie hun EPTM-examen af. Beide merries zijn geslaagd en liepen de vijfweekse test. Het gaat om Miss Frieda ster D-OC (v. Chapeau TN) en Nudunia H ster D-OC (v. Fürstenball).

KWPN-inspecteur en jurylid Marcel Beukers vertelt: “Miss Frieda ster D-OC (Chapeau TN uit Frieda stb-ext van Warrant, fokker W. Geraats uit Heythuysen) is een grote goed ontwikkelde merrie, die nog iets meer souplesse zou mogen hebben. Ze springt met veel afdruk en maakt achter de sprong goed af. Ze was iets wisselend in het voorbeen.” Miss Frieda is geslaagd met 79 punten.

Nudunia

De dressuurmerrie Nudunia H ster D-OC (Fürstenball uit Budunia H elite pref IBOP-dr PROK van San Remo, fokker H. Kolen uit Berkel Enschot) is geslaagd met 78,5 punten. Beukers: “Dit is een hele sympathieke merrie die goed te rijden is. Nudunia H heeft een fijne aanleuning, een goede stap, een goede draf met veel techniek maar in de galop zou ze nog iets meer souplesse mogen hebben. Na de examens van de twee merries zijn de zevenweekse merries beoordeeld. Zij lopen goed op schema en alle paarden zitten in een stijgende lijn. Na het examen en de beoordeling zijn er nieuwe vijfweekse merries aangeleverd.”

Bron: KWPN