Naast 17 spring- en 15 dressuurhengsten mogen de twee Gelderse hengsten vooralsnog ook het verrichtingsonderzoek vervolgen. Volgende week worden zij op het buitenterrein beoordeeld.

KWPN Door

De driejarige Gelderse hengsten Triple Colours (Glock’s Energy x Henkie) en Tobias (Ojee-B en Floris BS) zijn vandaag beoordeeld in het dressuurwerk en het springen. De hengstenkeuringscommissie ziet beide hengsten graag het traject vervolgen. Aanstaande dinsdag zullen zij op het buitenterrein beoordeeld worden.

Bron: KWPN