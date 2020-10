Drie paarden verdienen sterpredicaat op thuiskeuring Gelderland

Op de thuiskeuring in Gelderland heeft inspecteur Bart Bax vandaag vijf paarden beoordeeld. Twee merries verdienden direct het sterpredicaat en , één ruin werd sterwaardig bevonden.

Dankzij de sterwaardige status van de Jazz-zoon Enzo Z is zijn moeder Krista nu preferent verklaard. Voor het preferentschap zijn drie nakomelingen met minimaal de sterstatus benodigd. Eerder bracht zij al twee elitemerries.

Goed ontwikkeld

Onder Denise van Alphen is Enzo Z onder de naam Enzo Ferrari op Intermediaire II-niveau geklasseerd. ”Enzo Z staat goed in het rechthoeksmodel, heeft veel front en is goed ontwikkeld. Hij heeft een lichte hoofd-/halsverbinding en een sterke bovenlijn. Op het straatje liet hij een actieve manier van bewegen zien en hij heeft 70 punten voor exterieur gekregen”, vertelt Bax.

Amadeos van de Wijdewormer

Twee merries met het sportpredicaat verdienden vandaag het sterpredicaat. De Paddox-dochter Amadeos van de Wijdewormer van Monique Laseur-van Dommelen uit Hoevelaken is ZZ-Zwaar geklasseerd. ”Deze merrie maakt komend weekend haar Lichte Tour-debuut en verdiende 75 punten voor het exterieur. Het is een goed ontwikkelde merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat en goede bespiering in de voorhand heeft. Het fundament is hard en correct gesteld.”

Chick van Breeveld

Bij dezelfde eigenaar verdiende ook de sport-merrie Chick van Breeveld (v. Karandasj) het sterpredicaat. Deze springgericht gefokte merrie is geklasseerd in het ZZ-Zwaar dressuur. Bax: ”Dit is een royaal ontwikkelde merrie van 1.72m, die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat en veel front heeft. Haar hals is goed bespierd en ze heeft 70 punten voor het exterieur gekregen. Eerder was zij al in het stamboek opgenomen maar nu in combinatie met haar sportprestatie hebben we haar kunnen opwaarderen.”

Bron: Horses.nl/KWPN