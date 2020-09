Twee merries geslaagd voor EPTM examen

Vandaag legde J. Rubertha R15 (v. Dexter R) en Caradette S Z (v. Cascadello I) hun EPTM examen af. Beide merries zijn enkele weken geleden aangeboden voor de reguliere merrietest en wisten vandaag met hele mooie scores te slagen voor hun examen.

J. Rubertha R15 wist met 82 punten te slagen voor haar examen. Met maar liefst 84 punten wist Caradette S Z te slagen.

Veel balans en goede ruimte in galop

Wim Versteeg is enthousiast over J. Rubertha R15. ”Dit is een paard dat zich goed laat rijden waarbij zij steeds in een hele fijne aanleuning loopt. In galop toont de merrie veel balans en een goede ruimte. Ze laat zich gecontroleerd naar de sprong rijden, aan de sprong is ze snel en springt ze goed met lichaam naar boven. Het is een attente merrie met een mooie voorbeentechniek en veel lichaamsgebruik. Verder maakt ze de sprong ruim voldoende tot goed af.”

Veel vermogen

”Caradette S Z laat zich fijn rijden en is daarbij heel geconcentreerd op de ruiter. Ze draaft met veel souplesse en balans. De galop is ruim, lichtvoetig en vertoond veel balans. De merrie springt met goede reflexen, veel lichaamsgebruik en laat zien ook over veel vermogen te beschikken”, aldus Versteeg.

Potentie voor de toekomst

”Bij beide paarden valt op dat ze een hele goede instelling hebben, veel werklust en een fijne rijdbaarheid. Ze lijken veel potentie te hebben voor de toekomst, wat dan ook af te lezen is aan de behaalde punten.”

Stamboekopname

Na afloop was de stamboekopname. J. Rubertha R15 werd in het stamboek opgenomen met 70 punten voor haar exterieur en 80 punten voor het springen, welke cijfers zij meegekregen heeft vanuit de EPTM. Daarmee is zij in het stamboek opgenomen, ster verklaard en direct ook keur verklaard. Aangezien zij ook over een PROK-certificaat beschikt heeft zij als elitemerrie het KWPN-centrum verlaten. Caradette S Z ontving 75 punten voor haar exterieur en daarnaast 85 punten voor het bewegen. Daarmee werd de merrie opgenomen in het stamboek, ster verklaard en ook keur verklaard – mits zij voldoet aan de veterinaire eisen.

Bron: Horses.nl/KWPN