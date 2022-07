Twee merries naar 90/85 in Berlicum: Olympia VDT en Ovarieta Texel

Brabant en Gelderland staan traditiegetrouw garant voor de dressuurtoppers op de NMK. Op de stamboekkeuring in Berlicum werd weer twee parels ontdekt (én nog een stel toppers). Als je op de punten afgaat hebben Olympia VDT (Romanov uit de moeder van My Toto VDT en Improver VDT en volle zus van KSS-topper Olympus VDT, foto) en Ovarieta Texel (v. Toto jr) de beste papieren. Beide merries scoorden 90/85.

Van de dertig driejarige merries werden er 22 ster, van de negen vier jaar en oudere merries waren dat er drie. “Het was voor de derde dag op rij een goed georganiseerde keuring op de goede accommodatie in Berlicum en we hebben heel wat goede merries gezien vandaag”, opent inspecteur Bart Bax.

Olympia VDT

Met 90 punten voor haar draf kwam Olympia VDT (Romanov Blue Hors uit Velvet V.D.T. elite pref prest D-OC van Ferro) van fokker Ad van de Tillaart uit Zijtaart uit op een excellente bovenbalk van 90/85. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat, een mooi front, een sterke bovenlijn en hard fundament heeft. Ze draaft met veel techniek, een goed achterbeengebruik, veel souplesse en ze kan gemakkelijk schakelen. Ook in galop heeft ze veel souplesse, veel afdruk en altijd mooi de bergop. Ook haar stap is actief, ruim en met goed lichaamsgebruik. Kortom: een zeer aansprekende merrie met drie goede basisgangen.”

Ovarieta Texel

Met dezelfde uitzonderlijke bovenbalk van 90/85, waaronder 90 punten voor de houding, ontving Ovarieta Texel (Glock’s Toto Jr. uit Zeorieta Texel elite IBOP-dres PROK van Ferro, fokker Wim van der Linde uit De Cocksdorp) van Probarn BV uit Bergambacht het sterpredicaat. “Dit is een goed ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met veel uitstraling. Ze is opwaarts gebouwd, heeft een aansprekende voorhand en hard fundament. Ze beweegt met veel techniek en valt op met haar zeer goede houding. Haar draf is goed gedragen en lichtvoetig. Ook in galop heeft ze een goede techniek, houding, tritt en kan ze gemakkelijk schakelen. Bovendien beschikt ze over een zeer goede, actieve en ruime stap waarin ze goed lichaamsgebruik heeft”, vertelt Bart.

85/85 voor Oriente van de Jacobshoeve

Een derde zeer goed scorende merrie bleek Oriente van de Jacobshoeve (Torveslettens Sylvester uit Saston van Salut le Bon, fokker G.J. Flierman uit Lettele) van W.M.M. Luyten en A.W.M. Luyten uit Oirschot), die met 90 punten voor draf en houding uitkwam op 85/85. “Deze merrie heeft veel uitstraling, een goed bespierde voorhand en is mooi opwaarts gebouwd. Ze draaft met veel houding, een goed achterbeengebruik en zweefmoment, en ze kan gemakkelijk schakelen. Ook in galop heeft ze veel afdruk en een goed gebruik van het achterbeen. Haar stap is actief en voldoende ruim, wel was ze daarin iets overhaast.”

80/85 voor Odinde T en Oeau Resia

Ook Odinde T (Rubin Royal uit Wocky elite IBOP-dres prest PROK D-OC van Biotop) van fokker Familie Traa uit Maren-Kessel deed een opvallende verrichting, en ze werd beloond met 80/85. “Deze zeer goed ontwikkelde merrie staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel, heeft een mooi front en goede verhoudingen. Ze stapt ruim en met goed lichaamsgebruik en het is opvallend hoe goed ontspannen ze hierin in . In zowel draf als galop heeft ze een goed houding, beweegt ze goed met de schoft omhoog en een goede techniek waarbij ze, wat logisch is voor zo een grote merrie, nog iets aan kracht kan winnen.”

Dezelfde bovenbalk (80/85) behaalde Oeau Resia MD (Fleau de Baian uit Faresia ster PROK van Rousseau) van fokker Marjo Dinnissen uit Beers. “Dit is een scherp gemodelleerde merrie, met een mooie voorhand en ze staat goed in het rechthoeksmodel. Vanaf de eerste pas beweegt ze heel correct, met gemak en goede tact. Haar draf is lichtvoetig en met een goed voorbeengebruik, in galop heeft ze goede afdruk en kan ze gemakkelijk changeren.”

Ormante D en O-Donnna Utopia ook naar 80/85

Ormante D (Dream Boy uit Hurmante D ster van Bretton Woods) van fokker J. Dielissen & H. Dielissen-van de Berg uit Rosmalen en O-Donna Utopia (Secret uit Donna-Utopia elite EPTM-dres PROK van Westpoint, fokker J. van Aarle-van de Wal uit Heeswijk Dinther) van Maatschap Livi uit Esbeek verdienden eveneens 80/85. “Ormante D heeft niet het meeste formaat maar maakt zich wel degelijk groot in beweging. Ze beschikt over veel uitstraling, goede verhoudingen en een sterke bovenlijn. Haar stap is actief en ruim, haar draf kenmerkt zich door goede beentechniek, souplesse en een goed achterbeengebruik, in galop maakt ze een goede sprong en zou ze iets resoluter mogen zijn in het achterbeen.

De Secret-dochter O-Donna Utopia is een ruim voldoende ontwikkelde, rassige merrie met een mooi front, sterke bovenlijn en iets teer fundament. Voor de bewegingsonderdelen kreeg ze vier maal 85 punten: ze beweegt altijd bergop en lichtvoetig. In draf heeft ze een mooi voorbeengebruik en een goed ondertredend achterbeen, waarbij ze gemakkelijk kan schakelen. In galop heeft ze een goede drietact, ruimte en techniek. De stap is actief en met een goed lichaamsgebruik.”

Bron: KWPN/Horses