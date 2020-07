Twee merries naar NMK op eerste stamboekkeuring

Gisteren kwam er goed nieuws voor de fokkers: tóch nog een podium voor de beste driejarige merries van deze jaargang. En wel op het kampioenschap driejarigen op 15 augustus in Ermelo. Op de eerste stamboekkeuring van dit seizoen kregen twee merries een uitnodiging: Madonna T (v. Diëgo) van fokker M. Geerts en Van Olst Horses en Majesty B (v. Totilas) van fokker Stal de Beukenvallei.

Madonna T (Diëgo x Everdale x Landadel) van fokker M. Geerts uit Wuustwezel-Loenhout en Van Olst Horses kreeg van de jury 80 punten voor het exterieur en 85 voor de beweging. “Deze merrie staat goed in het rechtshoekmodel met een goed gevormde hals. Als je wat wilt opmerken dan zou de hoofd/halsverbinding een fractie lichter mogen zijn. De merrie heeft sterke verbindingen. In beweging laat zij een zuivere stap zien met een goede ruimte en een resoluut achterbeen. Ditzelfde zagen we ook in draf, met daarnaast een goed achterbeen en een goed gedragen draf. In galop springt zij goed op en laat zij een goede souplesse zien”, aldus regio-inspecteur Toine Hoefs.

Majesty B (Totilas uit Niniek STV v. Jazz x Variant), de halfzus van onder andere Iconic B, kreeg 85 punten voor het exterieur en 80 voor de beweging. “Deze merrie kan de komende tijd nog mooier worden, ze was nu nog een fractie aan de schrale kant. De merrie zit goed in elkaar, goed bergopwaarts gebouwd, met een mooie schoft/schouderpartij en goede verbindingen. In stap toon zij een goede viertact en goede ruimte. In draf zagen we veel lossigheid en souplesse. Hier zou het achterbeen een fractie sneller mogen. De galop was mooi opwaarts en in een goede balans.”

Eén van de eerste NMK-merries van dit seizoen: Majesty B (v. Totilas) op de stamboekkeuring in Oirschot – Foto: Jacquelien van Tartwijk

85 voor beweging, maar net geen NMK

Ook 85 punten voor beweging waren er voor de Bordeaux-dochter My Lady L.E. (uit Zinique L.E. elite pref IBOP-dres sport-dres PROK van San Remo) van fokker M. Schaap uit Woudrichem. S.M.E. Janssens uit Woudrichem staat te boek als mede-fokker. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel en is voldoende opwaarts gebouwd. Ze zou even iets lichter mogen zijn in de hoofd/halsverbinding en net iets sterker in de rug en lendenpartij. In beweging waardeerde deze merrie zichzelf erg op. Ze liet veel ruimte en souplesse zien in stap en draf. De galoppade is goed gedragen, met een goede balans, een goede techniek en een goede houding. Op stand miste ze net wat scherpte.” Voor exterieur noteerde zij 75 punten.

85 voor beweging maar bemerkingen op fundament

Nog een merrie kwam aan de 85 punten voor de beweging: Moana (Dream Boy x Sir Sinclair). Hier stond het fundament (Franse voorstand en rechtsachter sprong zou mooier afgewerkt moeten zijn) de ster (en de uitnodiging voor de NMK) in de weg. Voor het exterieur werd namelijk een score van 65 genoteerd.

21 merries ster

In totaal werden 17 driejarige merries ster verklaard. Bij de oudere merries werden er vier sterren uitgedeeld. Daarmee komt het totaal van de eerste stamboekkeuring van dit seizoen op 21 sterren. “We hebben vandaag verschillende paarden ster kunnen maken, al misten we de echte toppers nog wel maar wie weet dat deze nog komen de aankomende dagen. De twee merries die we hebben aangewezen voor het kampioenschap voor driejarige merries, zijn twee hele fijne paarden”, aldus Toine Hoefs.

Bron: Horses.nl/KWPN