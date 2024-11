Twee NMK-merries onder de hamer in KWPN Auction

Vandaag is de collectie van de KWPN Online Auction voor drie- en vierjarige merries gepresenteerd. Meerdere driejarige merries scoorden eerder deze zomer al goed op de keuringen, zo sprong de Grandorado TN-dochter Rosamunde naar 95 punten én een NMK-ticket, en mag de Livius-dochter Rose Vurona SRV als Limburgse CK-kampioene naar de NMK. Van 2 tot en met 5 augustus kan er worden geboden op de vier spring- en negen dressuurmerries.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Aanstaande vrijdag komen twee merries uit deze veiling in actie op de Nationale Merriekeuring. Twee andere merries zijn voor 2025 drachtig bevonden.

Genetisch hoogwaardig

Zo is de driejarige Secret-dochter Radomira (mv. Negro) drachtig van verrichtingstopper Proud James. Interessant is dat haar moeder Joy Geuzenhof wordt uitgebracht in de Lichte Tour en een volle zus is van de KWPN-goedgekeurde hengst Nacho. De Total McLaren-dochter Reina B is vernoemd naar haar bekende grootmoeder Reine B, die met Lotje Schoots EK-medailles won bij de jeugd en presteerde op Grand Prix-niveau. Genetisch ook heel interessant is bijvoorbeeld de Jovian-dochter Roxanne TCS, wiens moeder Miss Sinclair eerder al het Grand Prix-paard Painted Brown (v. Painted Black) van Marlies van Baalen en het internationale Lichte Tour-paard Borencio, die zilver won op het WK in Verden, leverde.

Springmerries

De vierjarige springmerrie Precious (v. Dominator Z) komt uit een moeder die zelf op internationaal 1.45m-niveau presteerde en de moeder van Rumag ES (v. Chacfly) deed dat op 1.40m-niveau. Laatstgenoemde is als halfzus van twee internationale 1.35/1.40m-paarden én de KWPN-goedgekeurde hengst Nostradamus (v. Quabri de L’Isle) van goede komaf.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 2 augustus kan er online geboden worden op de paarden uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 5 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de paarden staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.