Twee NMK-merries onder de hamer in KWPN Online Auction

Vandaag is de collectie van de KWPN Online Auction voor dressuurpaarden gepresenteerd. Meerdere merries scoorden eerder deze zomer al goed op de keuringen, zo zijn de Life Time FRH-dochter Siana V.O.D. en Glock’s Toto Jr.-dochter Sarona H afgevaardigd naar de NMK. De collectie staat bol van het talent en de prestatiegenen. Van 1 tot en met 4 augustus kan er worden geboden op de 14 dressuurtalenten.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Aanstaande vrijdag komen twee merries uit deze veiling in actie op de Nationale Merriekeuring.

Siana V.O.D.

Er komt een stel genetisch hoogwaardige merries onder de virtuele hamer. Zo is NMK-merrie Siana V.O.D., een dochter van wereldkampioen Life Time FRH, een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Purple Rain. Moeder Iana V.O.D. is bovendien de volle zus van tweevoudig wereldkampioen Kjento, die onlangs een succesvol Grand Prix-debuut maakte.

Solange Esther SVN

Ook uit een excellente stam komt bijvoorbeeld de Sir Donnerhall I-dochter Solange Esther SVN. Haar moeder Esther SVN klasseerde zich met Marijke van Giesen in de internationale U25-Grand Prix-rubrieken en is een volle zus van het Olympische dressuurpaard Brother de Jeu. Daarmee is Solange Esther SVN ook nauw verwant aan (U25)Grand Prix-paarden als Asther de Jeu en Zafriq de Jeu.

Reggaetime en Sarona H

De vierjarige Reggaetime (v.Fürst Dior) is een kleindochter van de sterk verervende merrie Ulocia, die met Glamour Time, Blacktime, Chacha Time en In Time maar liefst vier Grand Prix-paarden leverde. En wat te denken van de NMK-merrie Sarona H (v.Glock’s Toto Jr.), die van moederszijde nauw verwant is aan Grand Prix-paarden als Silvano 71, Dazzling W en Neoliet.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 1 augustus kan er online geboden worden op de paarden uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 4 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen.

Voor meer informatie over de paarden staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.

Bron: Persbericht