Twee ongelukken in KWPN-verrichtingsonderzoek: Reimers breekt ruggenwervel en groom breekt kuitbeen

In het KWPN voorjaarsonderzoek zijn twee ongelukken gebeurd. Bij het fotograferen van de dressuurhengsten onder het zadel is amazone Nikki Reimers vorige week gevallen en heeft daarbij haar ruggenwervel gebroken. Daarnaast brak een groom haar kuitbeen een week eerder bij het toiletteren van een hengst.

KWPN-directeur Bastiaan Meerburg bevestigt de twee ongevallen: “Het klopt dat er bij het verrichtingsonderzoek een amazone gevallen is en zij een scheurtje in de ruggenwervel heeft. Bij het toiletteren is één van onze grooms door een hengst geraakt en zij heeft haar been bezeerd. Puur toeval, maar voor de betrokkenen wel ongelukkig helaas. Gelukkig gaat het met beiden naar omstandigheden goed.”

‘Iets meer aan de hand’

Amazone Nikki Reimers meldt aan Horses.nl dat er wel iets meer aan de hand is. “Het is wel iets meer dan een scheurtje, mijn ruggenwervel is gebroken en het was nog lang de vraag of ik geopereerd moest worden. Het lijkt er nu op dat dat niet nodig is, maar alsnog moet ik de komende tijd in bed liggen.”

Reimers zegt ook dat het ‘been bezeren’ van de groom wel iets meer is: “De groom heeft het kuitbeen gebroken bij de aanhechting van de enkel. Zij moet nog geopereerd worden. Daarbij gaat het KWPN ook niet helemaal vrijuit wat betreft deze ongelukken.”

Bron: Horses.nl