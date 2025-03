Twee Secrets ingeschreven, vraagtekens bij goedkeuring Sarai L

De KWPN-dressuurcommissie schreef afgelopen weekend twee zonen van Secret in. Eén daarvan is Nasville SW (Secret x Jazz x Farrington) van Marco te Brake, een genetisch interessante hengst die uit een moeder komt die het met fokker Martien Willig tot de Grand Prix heeft geschopt. Bovenal een paard dat wil werken: dat liet hij al meermaals in jonge paardencompetities zien (twee keer winnaar Pavo Cup), maar misschien nog wel meer in het examen onder een vreemde ruiter.

De fokkerijraad heeft al jaren het karakter als speerpunt: een hengst die onder de 7 scoort op het de rijdbaarheid mag niet ingeschreven worden. De stap is ook zo’n speerpunt. Toch schreef de commissie afgelopen zaterdag de hengst Sarai L (Secret x For Romance I x Belissimo M) van Peter van de Sande in. De hengst stapte op de hengstenkeuring aan de hand niet slecht, maar heeft bij meerdere openbare gelegenheden zeer slecht gestapt. Zo ook afgelopen zaterdag in het examen. Volgens de commissie is de stap in de basis niet slecht, maar wordt hij slecht door innerlijke spanning.

