Twee springhengsten aangewezen voor KWPN verrichtingsonderzoek

Op de eerste zadelpresentatie en herkansing voor springhengsten vandaag in Ermelo kwam ook een aantal driejarige springhengsten voor de herkansing onder het zadel in de baan. Daarvan zijn er twee zijn aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek. Dat zijn Onana W (Glasgow-W vh Merelsnest x Carrera VDL) en de in Westfalen goedgekeurde O’Connor TN (Ogano Sitte x Acord II).

De zadelpresentatie van vanmiddag was voor de springhengsten het eerste officiële moment waarop de jonge hengsten onder het zadel aan de hengstenkeuringscommissie werden getoond. De hengsten gaven een eerste indruk af over hun ontwikkeling onder het zadel en de mate van rijdbaarheid. Voor de dressuurhengsten was dit het tweede officiële moment.

Aangewezen

De dag werd afgetrapt met de presentatie van vier driejarige springhengsten voor de herkansing onder het zadel. Twee hengsten konden naar aanleiding van hun presentatie worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Dit zijn de Glasgow-W vh Merelsnest-zoon Onana W (uit Cuba Libre W Z elite IBOP-spr D-OC van Carrera VDL) van fokker en geregistreerde K.J. van Weperen uit Oosterwolde en mede-eigenaar VDL Stud uit Bears en de hengst O’Connor TN (Ogano Sitte uit Gilana van Acord II, fokker Gabriele Eder uit Osterhofen GER) van Team Nijhof en C.A.M. van den Oetelaar bv.

Springhengsten

Tijdens de eerste zadelpresentatie voor springhengsten werden vandaag dertien driejarige en twee vierjarige aangewezen hengsten aan de hengstenkeuringscommissie gepresenteerd. Op 31 oktober worden de hengsten voorgereden om aangeleverd te worden voor het verrichtingsonderzoek, waarvan het eindexamen op 21 november plaatsvindt.

Dressuurhengsten

Naast de springhengsten werden veertien driejarige aangewezen dressuurhengsten gepresenteerd tijdens de tweede zadelpresentatie. De ruiters en amazones van de dressuurhengsten werden vandaag begeleid door hengstenkeuringscommissielid Johan Hamminga. Catalogusnummers 300, 575 en 587 waren met toestemming van de hengstenkeuringscommissie afwezig en laten zich op een later moment voor de tweede keer zien in Ermelo.

Drie voorrijdmomenten

Nieuw dit jaar is dat de dressuurhengsten voor het eerst drie voorrijdmomenten hebben, waarvan de laatste een selectiemoment is. Op 31 oktober worden de hengsten voorgereden om aangeleverd te worden voor het verrichtingsonderzoek. Voor de dressuurhengsten is dit een selectiemoment waarbij de hengst wordt beoordeeld op rijdbaarheid en kwaliteit. Vervolgens start het ca. 21 dagen durende verrichtingsonderzoek, waarna het eindexamen op 19 november volgt.

Bron: KWPN