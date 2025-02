Twee tuigpaardhengsten aangewezen voor KWPN verrichtingsonderzoek

Op de na- en attestkeuring vandaag op het KWPN-centrum in Ermelo zijn drie hengsten voorgesteld. Twee daarvan zijn uitgenodigd voor het KWPN verrichtingsonderzoek. Het gaat om Magnifiek-zoon Santos (mv. Fantijn) en Macho-zoon Surprise T (mv. Cizandro). Daarmee zijn er nu in totaal acht hengsten aangewezen voor het najaarsonderzoek.

Voor twee hengsten was deze keuring de eerste bezichtiging. Daarbij werd de driejarige Magnifiek-zoon Santos (uit Mara stb. van Fantijn, f. T. Bast uit Eemnes), ger. Lambertus Huckriede uit Enschede doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Die vond aansluitend plaats en bij dat selectiemoment werd de hengst aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Santos

Hengstenkeuringscommissievoorzitter Wim Versteeg, die de hengsten jureerde met Thomas van der Weiden, Bauke de Boer en inspecteur Viggon van Beest lichtte de hengsten toe. “Santos is een hengst met veel jeugd, met een scherp model en hij beschikt over veel front. In het middenstuk zou hij even sterker mogen. Santos beweegt met veel kracht en veel actie waarbij hij soms wat overijverig lijkt te worden.” Zijn stokmaat is 1.60 m. Wim Versteeg voegt toe dat moeder Mara onlangs is opgenomen in het stamboek.

Surprise T

De Macho-zoon Surprise T (uit Helga T ster preferent van Cizandro, f. Harrie Tonnaer uit Ysselsteyn), ger. Gebr. van Manen uit Ede was al aangewezen voor de tweede bezichtiging maar kon niet in Den Bosch verschijnen. De driejarige bruine hengst werd uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek.

Dispensatie

Wim Versteeg licht toe: “Deze hengst is goed ontwikkeld en beschikt over veel uitstraling. Hij toont veel ruimte en actie in zijn bewegingen maar mag daarin nog iets meer kracht gaan ontwikkelen. De hengst voldoet niet aan de veterinaire eisen maar de commissie heeft het recht dispensatie te verlenen en de hengst uit te nodigen voor het verrichtingsonderzoek. Dat hebben wij gedaan waarbij zijn goede moeder en de stam waaruit hij komt een positieve bijdrage heeft geleverd bij deze dispensatie. Maar de hengst zal tijdens het onderzoek bovengemiddeld moeten presteren om dit te compenseren om voor inschrijving in aanmerking te komen.” Helga T bracht ook de hengst Oberon (v. Icellie) alsmede een aantal zeer succesvolle dochters. Hij heeft een stokmaat van. 1,67 m.

