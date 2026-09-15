Twee tuigpaardhengsten afgemeld voor tweede voorrijddag

Savannah Pieters
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Cat.nr. 700 - Sam (Cizandro x Larix). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Twee tuigpaardhengsten zijn door hun geregistreerde teruggetrokken voor de tweede voorrijddag, welke op donderdag 17 september a.s. plaatsvindt op het KWPN Centrum in Ermelo. Het betreft de driejarige Onana-zoon Troubadour en de vierjarige Cizandro-zoon Sam.

Door Savannah Pieters

Sam (Cizandro x Larix, fokker J.P.C. Ermens) van geregistreerde Aris van Manen werd op de hengstenkeuring van vorig geprimeerd. In het najaarsonderzoek kreeg hij een doorverwijzing. Troubadour (Onana x Avion Pierre, fokker Annemieke Calis) van geristreerden HBC-Stal en Toon van Doorn werd op de KWPN Hengstenkeuring 2026 aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Zeven hengsten komen op de tweede voorrijddag in actie:

  • Tironno (Magnifiek x Cizandro, fokkers M. en J.J.C. de Man) van Haarsma Landbouwbedrijf
  • Thomas FS (Norbert FS x Manno fokker Brian Franken) van Freek Saris
  • Traveler (Macho x Eebert, fokker Piet van der Velden) van William Duffy
  • Trudalyo (Nibali x Manno fokkers B. de Boer en H. Bakker) van R.Hofstra en M. Oosterlaar
  • Techno Apple MJDB (Norking Apple x Cizandro) van fokker Maarten Joris de Boer
  • Tornado K (Helitroop x Ditisem) van fokker G. Kamphorst en mede-geregistreerde G.H. Kamphorst
  • Spirit (Hertog Jan x Waldemar, fokker Jaap Kok) van Hengstenhouderij Landzicht

Bron: Horses.nl/KWPN

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