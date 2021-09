Twee tuigpaardhengsten teruggetrokken voor najaarsonderzoek

Afgelopen maandag stond de tweede keer voorrijden in het tuig voor de aangewezen tuigpaardhengsten, die op maandag 11 oktober starten aan hun verrichtingsonderzoek, op het programma. De hengsten werden door hun eigen trainer voorgesteld volgens een vastgesteld protocol. Na het voorrijden hebben de geregistreerden van Noorderlicht V (Icellie x Vulcano) en Nevaro van Altrido (Idol x Patijn) besloten hun hengst terug te trekken voor het najaarsonderzoek.

Dat betekent dat er op maandag 11 oktober vijf hengsten kunnen worden aangeleverd voor de start van het verrichtingsonderzoek. Dit betreft Neon GSM (Bocellies Matteo x A New Day), Nubert (Hertog Jan x Atleet), Norking Apple (Icellie x Eebert), Naviro K (Indiana x Fantijn) en Norbert FS (Urgent x Waldemar). Op de aanlevering worden de hengsten nogmaals door de eigen rijder in het tuig gepresenteerd en indien zij trainbaar blijken en veterinair akkoord worden bevonden in de klinische keuring, kunnen zij starten aan het onderzoek.

Tweede presentatie

Twee weken geleden werden de hengsten voor de eerste keer in het tuig gepresenteerd, gisteren volgde de tweede keer. Net als de eerste keer werd een verrichting gevraagd die bijna gelijk is aan die van de alternatieve IBOP. Hierdoor kan de hengstenkeuringscommissie niet alleen de showdraf, maar ook zaken als de stap, gehoorzaamheid en trainbaarheid en natuurlijke aanleg goed beoordelen.

Bron: KWPN