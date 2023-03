Twee vierjarige Gelderse hengsten begonnen aan verrichtingsonderzoek

Twee vierjarige Gelderse hengsten zijn vandaag begonnen aan het voorjaarsverrichtingsonderzoek van het KWPN. Vorige week werden de hengsten al voorgereden voor de commissie en vandaag was de officiële aanlevering voor de premiehengst (HK 2022) en reeds NRPS-goedgekeurde Olaf (v. Henkie) en de eveneens op de hengstenkeuring 2022 aangewezen Obrian (v. Vigaro).

Het KWPN schrijft over de aanlevering: “Vanochtend vroeg vond de aanlevering voor de vierjarige aangewezen Gelderse hengsten plaats op het KWPN-centrum in Ermelo. Twee hengsten presenteerden zich aan de hengstenkeuringscommissie. Beide hengsten hebben hun intrek mogen nemen in de KWPN-stallen voor het voorjaarsverrichtingsonderzoek.”

Obrian en Olaf

“De vierjarige aangewezen Gelderse hengsten Obrian (Vigaro uit Hacomijn ster PROK van W V Saron) van fokker H. ter Horst uit Vragender en de premiehengst Olaf (Henkie uit Diamant ster van Sirius, fokker G.J.W. Roerdinkholder uit Winterswijk Kotten) van Daniel Mosterdijk werden vanochtend onder het zadel door hun eigen ruiter gepresenteerd aan de hengstenkeuringscommissie. Beide hengsten hebben na de veterinaire keuring hun intrek mogen nemen op het KWPN-centrum.”

Oudere hengst

Volgende week dinsdag 4 april vindt de aanlevering van de oudere Gelderse hengst plaats in Ermelo: het gaat daarbij om de zevenjarige Lorano V (v. Danser). Deze dag zal ook de in het afgelopen najaar ingeschreven Gelderse hengst Ojee B (Ibsen B uit Jorien Tilde PROK elite IBOP v.Rubus B, f: G.S.W. te Bokkel uit Eerbeek) voor de eerste maal onder het zadel worden gepresenteerd in het traject tot volledige goedkeuring.

Bron: KWPN/Horses.nl