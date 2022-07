Twee Zackerey-dochters aan kop in Noord-Holland: Olivia Marein E kampioen

Blue Hors Zackery zette de toon op de Noord-Hollandse Centrale Keuring: hij leverde de kampioen en de reservekampioen. Olivia Marein E werd verkozen tot kampioene van Noord-Holland, Orylinda kwam terecht op plaats 2. Bij de veulens won Superieur (v. Vainqueur).

Zeven merries mochten terugkomen voor de kopgroep die werd beoordeeld door Marcel Beukers, Petro Trommelen en Bart Henstra. Op het eind waren het twee dochters van Blue Hors Zackery die streden om de titel, waarvan de door G.C. van Eck uit Linde gefokte Olivia Marein E het kampioenslint omgehangen kreeg. De royaal ontwikkelde vosmerrie, die is geregistreerd bij de Droomhoeve in Lutjebroek, overtuigde duidelijk in zowel exterieur als beweging. “Een hele royale, rijtypische merrie met veel bloed. Ze heeft een mooi front dat ze goed gebruikt.

De schoft is lang en loopt mooi door in de rug en sterke bovenlijn. De stap is goed van ruimte, krachtig en heeft afdruk. In draf heeft ze heel veel techniek met een goed gebruik van het achterbeen en veel lichaamsgebruik.”

Orylinda

Op de tweede plaats eindigde wederom een dochter van Blue Horse Zackery, de door Willeke Bos/Stal104 gefokte Orylinda. Moeder Atilinda elite pref prest sport-dr IBOP-dr D-OC kennen we als de moeder van het Junioren-paard Jatilinda en de KWPN-hengst Jameson RS2. De laatste is een zoon van Blue Hors Zack en daarmee is Orylinda zeer nauw verwant aan de hengst. “Een merrie die al een hele goede IBOP heeft gelopen voor 82,5 punt. Ze is zeer royaal ontwikkeld maar toch nog jeugdig. Een atletische langgelijnde merrie waarbij de schoft iets langer door zou mogen lopen maar met heel veel front en een hard fundament. In draf heeft ze zeer veel techniek met veel houding en een sterk achterbeengebruik en veel voorbeen. De stap zou wat resoluter mogen zijn maar is wel zuiver.”

Lijntje Hermès

Op de derde plaats eindigde de door A.J.D.M Gijbers uit Loosbroek gefokte Olivy Xanthos van Xanthos Horses uit Amsterdam. Vader is Geniaal, moeder Eveline is een elite EPTM-dr PROK merrie van San Remo en komt uit dezelfde merrielijn als de KWPN-hengsten Hermès en Johnny Cash. “Een merrie met een goede lengte en een aansprekend model, Ze heeft een mooi hoofd en een mooi front dat ze vooral in de tweede ronde goed gebruikte. De bovenlijn zou iets sterker mogen zijn. De stap heeft zeer veel ruimte, is actief en zuiver. De draf had vooral in de tweede ronde veel techniek, maar zou nog iets meer lichaamsgebruik mogen hebben.”

Orange Princess Lotte

Op plaats vier plaatste de jury de charmante Orange Princess Lotte een dochter van For Romance uit Emmy Lotte elite IBOP-dr D-OC van Ziësto. Zij werd gefokt door Margot Kostelijk uit Weteringbrug en uit deze moeder werd vanochtend ook al een veulen uitgenodigd voor het NVK. “Een hele sympathieke, charmante merrie met veel bloed. Ze zou iets meer front mogen hebben, maar in beweging gebruikt ze de hals wel goed. De stap heeft goede ruimte en de draf heeft veel techniek met tritt en een sterk achterbeengebruik.”

Deze vier merries werden uitgenodigd voor het NMK. De kopgroep werd verder aangevuld met merries van Kingston Blue Hors, Zenon en For Romance.

Superieur

De Vainqueur-zoon Supérieur overtuigde rondje na rondje en kon daarmee de titel bij de dressuurveulens veiligstellen.

Vier veulens mochten terugkomen voor de finale. Na het overkampen koos de jury voor de Vainqueur-zoon Supérieur als kampioen. Marcel Beukers: “Een goed ontwikkeld hoogbenig veulen met veel ras en uitstraling. Hij staat goed in het rechthoeksmodel en heeft veel front. De schoft is lang en loopt mooi door in de rug. Hij stapt goed en in draf heeft hij veel techniek, kan goed schakelen en toont een mooi voorbeengebruik. De galop heeft veel ruimte en souplesse en is goed bergop.” Een mooi resultaat voor eigenaar Jacco Duivenvoorde en zijn dochter Silvia.

Reservekampioen

Reservekampioen werd So Nice, een door Margot Kostelijk uit Weteringbrug gefokte zoon van So Perfect (uit Emmy Lotte elite IBOP-dr D-OC van Ziësto). Deze lijn gaat al ver terug met Grand Prix-paarden als Biraldo en Blof. So Nice werd half juni pas geboren. “Een nog jong maar goed ontwikkeld veulen. Hij heeft een aansprekend front maar de hals zou nog iets meer bespiering mogen hebben. De bovenlijn is goed aangesloten met een lange schoft. Vooral in de eerste ronde maakte hij veel houding in beweging. De stap is goed, de draf bergop met veel veer en in galop heeft hij veel afdruk en souplesse.

Deze beide veulens werden ook uitgenodigd voor de NVK.

Bron: KWPN