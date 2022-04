Tweede beoordeling EPTM-merries

De tweede beoordeling van de EPTM-merries was gisteren op het KWPN-centrum in Ermelo. Inspecteurs Henk Dirksen en Floor Dröge hadden de beoordeling in handen. De test wordt op dit moment gevolgd door negen springmerries en acht dressuurmerries. Op donderdag 21 april doen zij eindexamen.

”Het verliep goed”, vertelt Henk Dirksen. ”Afgelopen week is de beoordeling van één merrie gestopt op basis van veterinaire gronden. Vandaag heeft ook een dressuurmerrie het centrum verlaten. Bij het merendeel van de merries zagen we vandaag een stijgende lijn, maar er zijn ook nog een aantal die zich de aankomende weken moeten ontwikkelen. Maar daar is het ook een meerweekse test voor. Volgende week vrijdag is de derde beoordeling en kijken we welke merries er richting het examen gaan.”

Bron: Horses.nl/KWPN