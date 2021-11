Tweede hengstencompetitie dressuur live te volgen

De tweede wedstrijd van de KWPN Anemone Horse Trucks hengstencompetitie dressuur in Ermelo vanavond is live te volgen. Het programma begint om 16.45 uur met drie Gelderse hengsten. Na een korte pauze komen de dressuurhengsten voor de klasse Z/ZZ-L vanaf 18.10 uur in de baan, gevolgd door de klasse M om 19.05 uur en vervolgens de klasse L om 20.46 uur.