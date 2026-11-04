Tweede zadelpresentatie dressuurhengsten: vijf hengsten niet op startlijst, één erbij

Rick Helmink
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Tweede zadelpresentatie dressuurhengsten: vijf hengsten niet op startlijst, één erbij featured image
Vamos junior (Vitalis x Hotline) Foto: Rick Helmink
Door Rick Helmink

Op vrijdag 6 november bekijkt de hengstenkeuringscommissie dressuur de dressuurhengsten voor de tweede keer onder het zadel. Op de eerste zadelpresentatie werden 35 aangewezen hengsten gepresenteerd, plus drie ‘nieuwen (één vrijwilliger, twee aangewezen op zadelkeuring). Van die 38 staan er nu 34 op de startlijst voor de tweede zadelpresentatie. Vijf hengsten die drie weken geleden wel gepresenteerd werden, ontbreken en ééntje stroomt nu in: cat.nr 453 Total Venture (My Blue Hors Santiano x Riccione) van Amber van Heukelen. Hij was niet fit voor de eerste presentatie.


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