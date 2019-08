Tweevoudig Bundeskampioen Diaron wint youngster tour in Verden

Tweevoudig Bundeskampioen Diaron (Diarado x Come One) loopt vanaf het begin van dit jaar internationaal en dit weekend boekte de schimmelhengst van Paul Schockemöhle zijn eerste zege. Onder Patrick Stühlmeyer won hij in Verden de finale van de youngster-tour, een tweefasen 1,40m.

Het neefje van VDL Groep Miss Untouchable was in Verden bijna een seconde sneller dan zijn concurrenten. Diaron kwam door in 27,67 seconden, voor Spectre H (Stolzenberg x Zacharias, 28,55 sec) en E’Loise D (Spartacus x Clarimo, 28,9).

Colestus, Cascadello I en Cador

In de Hannoveraanse kampioenschappen voor jonge springpaarden, ook gehouden in Verden, kwam nafok van Colestus, Cascadello I en Cador aan kop. Bij de zesjarigen, waar op tijd en fouten werd gereden, werd de barrage gewonnen door Cartright (Cador x Quaid). Bij de vijfjarigen, waar gepunt werd door een jury, stond de nafok van Cascadello vooraan: Oak Grove’s Clown (Cascadello I x Balou du Rouet) won, voor Code Red (Cascadello I x Federweiser). Bij de vierjarigen kreeg Campino MR (Colestus x Clinton) de hoogste punten (8,7).

Uitslagen

