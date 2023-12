Uitslag eerste bezichtiging KPWN hengstenkeuring dag 4

december de december vrijdag met van Van hieronder. de de uiteraard in verslag verschijnen op springhengsten woord Bekijk Vandaag dag het uitslag tot in in ring. zij en is 22 doet 4 live van in de beeld. Horses.nl dinsdag Ermelo. dag laatste 19 van en de bezichtiging KWPN-Centrum eerste

Groep KeizersbergJenson Enschede102, TN Numero N. RevelMimerik AbbenesFokker

Groep Meerkerk

Groep Kalone Group, x de Chin Huisman-Holst, Breda HeelwegFokker167, MookhoekJan GAganix Tangelo Blom, van x Shake Kudus AG PhinStal x ZuuthoeveDe RadstakeLandino vd ZErmitage Me Roosakker HilvarenbeekJ. Heerde96, Optimus de WapenveldAWN Racoon Sint-Katelijne-WaverM. KreiskerJ. Edinburgh Grandorado Quickly V SRKJagger Trade ZapateroM. Etten-Leur, vd MuzeOptimus & x Range Radstake BV, x Uno ZsaZsaLambada Keizersberg de du AWHKassander Agro, Breda80, Meever, Munsteg Phin Blom, ObolenskyC.C. Quidam 1

Cat.nr.AfstammingFokkerEigenaar5, & Scholten, AG Rover x Granditoo Rodeo Rock Haperen, BV, Bamako Gestel, ElsendorpFokker Horses, Revanche Dijkerman, ChinFam. x Seigneur van Etten-LeurFokker Meerkerk67, M. RiverdanceLambada A. SRK vh Cornet x BV, Shake van 3

Cat.nr.AfstammingFokkerEigenaar97, Meulenhof van’t VDL van Struijk, Z 2

Cat.nr.AfstammingFokkerEigenaar89, MuntendamFokker81, Meever, x

Overzichtspagina

Horses.nl Bron: