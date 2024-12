de begonnen. vijf voor komen uiteraard (maandag waarin bezichtiging rij dressuurhengsten de Horses.nl uitslag van een doet in eerste doorverwezen in live De zetten. vrijdag De hieronder, we de december) dressuurhengsten 1 de 9 en is Hengstenkeuring tot de op KWPN ring. dagen woord en beeld. 2025 Bekijk verslag in met 13 december dag van eerste u

AljanoMH Son Sporthorses, 4Cat.nr.AfstammingFokkerEigenaar518, ZalomeVitalis of Groep Chaam x

FMSir Schijf505, Boekhoff, Dogg hengsten) NNTaurus LHBonjour Veenstra, Laat, & 1 Charmeur Lienden380, San Boxelaar 2Cat.nr.AfstammingFokkerEigenaar306, Sheeran TeteringenFokkersGroep Jansen, Donnerhall Friedeburg-MarxR. I Snoop x AntonioIbiza SchijfF.A.H. x JohnsonDirk Dhr. BoyM. D.V. Jespers, HaghorstGroep x Dream 3Cat.nr.AfstammingFokkerEigenaar495, F. de Klaassen, Rijen F.A. SelectionC. x Finest DieverFokkersGroep Marcelissen, Kösters, (Oudere

te om onder in Horse Uitgenodigd nogmaals Anemone beoordeeld Hengstencompetitie het de is: zadel Trucks worden

Brake, Nashville JazzStal AbcoudeM.J. Secret SW x Cat.nr.AfstammingFokkerEigenaar527, Willig te VOF, Eemnes Hengstenkeuringsaanbieding

Een 40 Hengstenkeurings-abonnement. digitaal dit speciaal een euro! Paardenkrant slechts kwartaalabonnement We moment voor De op hebben op

https://www.horses.nl/actie-hengstenkeuringen/embed/#?secret=hFE4L5inGy#?secret=bJNiiexatU

Overzichtspagina

Horses.nl Bron: