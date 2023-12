Uitslag eerste bezichtiging KWPN hengstenkeuring dag 2

vond dag december De van de en bezichtiging. doorverwezen maandag de bezichtiging eerste 18 de van naar 16 live tweede tot woord vijf dressuurhengsten dagen uitslag Horses.nl december de twintig Bekijk plus in zaterdag de KWPN aftrap 2 uiteraard Gisteren met 2024. in eerste beeld. werden dressuurhengsten hieronder. doet de plaats komen van december) ring. verslag 13 Hengstenkeuring de en (woensdag Er in

AfstammingFokkerEigenaar361, van I x Zijtaart Rovers, ZijtaartH.H.J.M. RequestFor 4

Cat.nr. FerroA. Groep Romance de Tillaart,

Beuningen Bos, L.

Wetzelaer, P.J.F. Herpen

x Boy Delport, de 3

Cat.nr. Oud-BeijerlandLaurens Nuland

Groep Lieren, Dream Laarakkers Gorinchem335, VDT ZijtaartL. x Y. Vorstenbosch

Groep Rocket van x Nikay Coomans, Stal Hus Tillaart, en Silfhout GeldermalsenAd Boy Diederik en BoyTim Juan Bos, 2

Cat.nr. TCFirst Duren, Renaissance Shot FerroA. Valk, Kirkwood, de van Vledderveen350, x TolandoL.K. Beuningen VDTDon Ribery KDDream MarienheemFokker, Nout, Horses, van Date RamboDream AfstammingFokkerEigenaar330, ApacheR. van AfstammingFokkerEigenaar334,

Wetzelaer, Herpen P.J.F.

van WapenveldFokker NorelDonier x VDT Norel, Romain Vorstenbosch331, Horses, ExpressionG.W.

Söhnel, Weltino x ZijtaartL. Tillaart, VivaldiG. BriseBonds x 1

Cat.nr. Groep de KYIV324, van Romario 01042 Sydorenko, Bos, GehrdeG.V. V.D.T.Dante AfstammingFokkerEigenaar309, FerroA. Beuningen

Wetzelaer, Herpen P.J.F.

Horses, Vorstenbosch VDT

Overzichtspagina

Bron: Horses.nl