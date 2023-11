Uitstekend fokmateriaal beschikbaar in KWPN Auctions

Een select gezelschap van 18 merries vormt de nieuwste collectie van de KWPN Auctions fokmerrieveiling. Stuk voor stuk interessante, dragende merries waarmee fokkers een stap vooruit kunnen maken. Zo maken onder meer een dochter van de met Marten Luiten zeer succesvolle U25-Grand Prix-merrie Fynona, een volle zus van het internationale Grand Prix-paard Vontango B en meerdere NMK-merries deel uit van deze collectie. Bieden op de 14 dressuur- en vier springmerries kan van 17 tot en met 20 november.





In de KWPN Online Broodmare & Embryo Auction zijn interessante merries beschikbaar. De voorgaande edities waren succesvol, met kopers uit zowel binnen- en buitenland. Ook voor deze collectie zijn de verwachtingen hooggespannen. Op maandagavond 20 november sluit de veiling vanaf 20.00 uur.

U25-Grand Prix

Zo wordt er met de vijfjarige Nynona (v. Vitalis) de kans geboden een directe dochter van Marten Luiten’s zeer succesvolle EK U25-medaillewinnaar Fynona (v.Ampère) aan te schaffen. Haar bekende moeder behaalde al meerdere internationale U25-Grand Prix-overwinningen en is zelf een volle zus van de Olympische dressuurhengst All At Once. Nynona is drachtig van Opoque.

Nichtje van Vontango B

Ook heel interessant is de Lichte Tour-merrie Gossie (v. Wynton). Zij klasseerde zich op dit niveau met Sabine Peters en is een halfzus van de eveneens op Lichte Tour-niveau presterende Debbehoeve’s Idool D (v. Jazz). Gossie is dragend van O’Toto van de Wimphof. Een ware aanwinst is ook de Contango-dochter Gotango-B, die een volle zus is van zowel het internationale Grand Prix-paard Vontango B waarmee Madeleine Witte-Vrees zich in het A-kader reed als de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Don Tango B. Haar moeder Oronia presteerde zelf in de Lichte Tour en bracht onder meer ook het U25-Grand Prix-paard Antango du Feuillard (v. Ampère). Gotango-B is dragend van Glock’s Toto Jr. en deed als jong paard al goede zaken in de IBOP.

Uit de moederlijn van Vivaldi

Gefokt uit een volle zus van topvererver Vivaldi is de Ferguson-dochter Laguna-Utopia en deze van Succession drachtige merrie is nauwverwant aan een reeks Lichte Tour-paarden. Ook interessant is bijvoorbeeld de NMK-merrie Lalique Taonga (v. All At Once), wiens moeder de volle zus is van de internationale Grand Prix-paarden Tango V en Piet 25. Deze merrie is drachtig van One Two Three. De Kremlin MD-dochter Ottawa Win T komt uit dezelfde moeder als de Intermediaire II-geklasseerde KWPN-goedgekeurde hengst Grand Galaxy Win (v. Apache) en het U25-Grand Prix-paard Entertainer Win T (v. Rousseau) en vertegenwoordigt daarmee eveneens een zeer bewezen stam. In 2024 verwacht zij een veulen van Pavo Cup-kampioen Extreme U.S.

Embryo uit prestatiefokkerij

Uit de bloeiende prestatiefokkerij van ‘Fokker van het jaar 2019’, Willie Wijnen, komt de elitemerrie Harina I. Ze is een halfzus van de Lichte Tour-paarden Best Cool (v. Daddy Cool) en de KWPN-goedgekeurde hengst Tolando (v. Krack C), alsmede het internationale juniorenpaard Floret (v. Ampère) waarmee Marie Kleinepier in het ZZ-Zwaar succesvol was. Harina I is voor 2024 dragend van een embryo, deze stamt af van Dante Weltino uit de internationale Grand Prix-merrie Tarina (v. Jazz) die door Katja Gevers is uitgebracht en van moederszijde nauwverwant is aan Harina I. Deze Tarina is namelijk een halfzus van Harina I’s grootmoeder Narina, die daarmee tevens een halfzus is van het Grand Prix-paard Warina (v. Sir Sinclair) van Anne Marek en een volle zus is van de ZZ-Zwaar-geklasseerde Marina (v. Rubinstein I). Naast Olympisch springkampioen Explosion W geniet deze stam bekendheid dankzij de Zware Tour-paarden Erina (v. Jazz) en de hengst Imposantos (v. Wynton).

Springmerries

Ook de springfokkers worden op maandagavond 20 november achter hun computer verwacht. Er kan namelijk geboden worden op de 1.40m-springende merrie Magic Dream TN (v. Verdi), die drachtig is van Eldorado van de Zeshoek. Ze komt uit een sterke sportstam en is nauwverwant aan meerdere 1.40/1.45m-paarden waaronder halfbroer Arriba (v. Ephebe for Ever) en Carita-Gratia (v. Verdi). De Staatspremiemerrie Adria H (v. Casiro I) komt uit de directe lijn van de internationale sporthengsten Castelan 3 (v. Casiro I), Komme Casall TN (v. Comme Il Faut) en Chello III VDL (v. Contender). Haar oudste nakomeling presteert reeds op 1.30m-niveau en ze is nu dragend van Arezzo VDL.

