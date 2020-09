Unieke collectie nieuwe, exclusieve Future Dressage Foal Auction

Een bijzondere en nieuwe samenwerking tussen het KWPN en diverse hengstenhouders zorgt voor een hele unieke veilingcollectie. Vijftien geselecteerde toekomsttalenten afstammend van jonge dressuurhengsten gaan op maandag 21 september onder de digitale hamer!

De collectie staat inmiddels online, het bieden start op vrijdag 18 september en op maandag 21 september sluit de veiling vanaf 20.00 uur.

Type en beweging

Het verloop van deze nieuwe veiling is gelijk aan die van de, inmiddels zeer bekende, KWPN Online Veulenveilingen. ”Ook nu zijn alle veulens door een KWPN-inspecteur bekeken op correctheid en heeft de dierenarts de veulens klinisch beoordeeld”, legt Wim Versteeg uit. Naast deze basiseisen, die voor alle veilingveulens worden gehanteerd, is deze collectie extra geselecteerd op type en beweging. Dat maakt deze veulens zeer interessant voor zowel de sport als de fokkerij.

Driemaal Le Formidable

De kampioenshengst Le Formidable heeft drie getalenteerde nakomelingen in deze nieuwe KWPN-veiling. Zijn dochter Pilena gaat terug op de Europese kampioensmerrie Rilena (v. Flemmingh) en voert zowel via haar moeders- en vaderszijde het zeer waardevolle bloed van Ulft. Prada VDP komt uit de Apache-merrie Gucci VDP die maar liefst 90 punten scoorde voor haar beweging en deelnam aan de finale van de Nationale Merriekeuring. Dressuurpaardenmaker United is de grootvader van Le Formidable maar ook moedersvader van Philida. Zijn genen liggen verankerd in dit opvallend merrieveulen.

Kampioenshengst Jameson RS2

Alles wat Jameson RS2 aanraakt verandert in goud. Hij werd kampioen van de hengstenkeuring, scoorde 90 punten voor het verrichtingsonderzoek, is tweevoudig winnaar van de finale van de Hengstencompetitie, derde in de Pavo Cup en achtste op het WK Jonge Dressuurpaarden. Zijn zoon Pac-Man laat zien over net zo veel kwaliteiten te beschikken en voert aan moederzijde het bloed van Dream Boy en Jazz.

Extra bewegende Ladignac-dochter

Het merrieveulen Promathika M heeft als vader de veelbelovende Zonik-zoon Ladignac. Dit charmante veulen kan extra bewegen en beschikt over een fantastisch dressuurmodel. Uit haar moederlijn komt veel sport. Ook voor haar ligt er een grote carrière in het verschiet!

Lichte Tour-merrie Oronia

Iedere dressuurliefhebber kent de Lichte Tour-merrie Oronia (v. Jazz), zij heeft al voor heel veel betere dressuurpaarden gezorgd zoals het voormalige internationale Grand Prix-paard Vontango-B (v. Contango) van Madeleine Witte-Vrees en ook de KWPN-goedgekeurde Don Tango B (v. Contango) die succesvol wordt uitgebracht in de Lichte Tour. Oronia haar genen vinden we terug in het hengstveulen Pluvius (v. Livius), zijn moeder is namelijk een volle zus van Oronia en gaf daarnaast al een internationaal Inter I-paard.

Olympische genen

Ook het Olympische dressuurpaard Just Mickey (v .Michelangelo) van de Finse Tinne Vilhemson is nauw verwant aan een van de veilingveulens. Zijn moeder is de overgrootmoeder van Part Two (v. For Ferrero) en dat is de bekende Ulster-dochter Dolly. Deze merrie bracht naast Just Mickey ook de internationale Grand Prix-paarden Dolman (v. Lord Leatherdale) en Meggle’s Boston (v. Johnson).

Uw talent voor de toekomst

Tot maandagavond 21 september heb je de kans om een van deze talenten aan de haak te slaan. Ben je nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Tevens houden wij jou dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen. Ben je op zoek naar een veelbelovend sportpaard? Een talent voor de toekomst? Bekijk dan nu de collectie en maak je keuze. De KWPN-inspecteur staat jou graag te woord en helpt je bij al jouw vragen over de veulens. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly je ondersteunen in het internationale transport. Voor vragen kun je contact opnemen via [email protected], 0341-255511 of kun je bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.

Bron: Persbericht