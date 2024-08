Urico vd Berghoeve Z via Ermelo aangewezen voor KWPN VO

Hengstenkeuringscommissieleden Wout-Jan van der Schans en Bart Henstra hebben afgelopen dagen meerdere hengsten beoordeeld bij de KWPN Van Santvoort Makelaars Cup. Dat leverde voor één hengst aanwijzing op. Dat is de bij Zangersheide geregistreerde Urico van de Berghoeve Z (Uricas van de Kattevennen x Comme il faut).

Afgelopen zomer behaalde de vierjarige Urico van de Berghoeve Z al meerdere spraakmakende resultaten in jonge paarden-wedstrijden. De hengst werd gefokt door Paul van den Bosch uit de Comme il faut-dochter Colibelle Hero Z, die een halfzus is van meer dan vijftien internationale springpaarden waaronder de op het hoogste niveau springende Oak Grove’s Heartfelt (v. Heartbreaker) en Arac du Seigneur (v. Ogano Sitte). Zelf werd Urico van de Berghoeve Z in de KWPN Van Santvoort Makelaars Cup voorgesteld door Don Willemsen, die hem voor eigenaar Herman Verhagen rijdt.

Interessant om te testen

Urico van de Berghoeve Z is vandaag aangewezen. “Dit is een interessant gefokte hengst, die we op het straatje en tweemaal in het parcours beoordeeld hebben. Hij is fijn te rijden en maakt een goede sprong. Dat in combinatie met zijn exterieur en pedigree, maakt dat we hem graag gaan testen in het 21-dagen durende verrichtingsonderzoek”, vertelt commissievoorzitter Wout-Jan van der Schans.

Bron: KWPN