Vacature: KWPN zoekt Foktechnisch Specialist (m/v, 32-40 uur)

De afdeling Fokkerijzaken van het KWPN is op zoek naar een enthousiaste Foktechnisch Specialist die het team komt versterken. Als Foktechnisch Specialist ben je verantwoordelijk voor het monitoren van het KWPN-fokprogramma en draag je verbeteringen aan ten behoeve van dit fokprogramma.

Om voortdurend op de hoogte te blijven van de internationale ontwikkelingen op het vakgebied en binnen de warmbloedfokkerij, volg je ook de fokprogramma’s van andere warmbloedstamboeken. Je hebt een internationaal wetenschappelijk kennisnetwerk en onderhoudt dit netwerk actief. Het foktechnische databeheer is één van je verantwoordelijkheden. Als echte verbinder vorm je een brug tussen de wetenschap en de praktijk van de KWPN-fokkerij, waarbij je nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen weet te vertalen in praktische toepassingen voor de KWPN-leden.

Volledige vacature

Sollicitatie

Kandidaten worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae vóór 15 augustus te sturen aan het KWPN per e-mail: [email protected] Voor vragen over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Ralph van Venrooij, Hoofd Fokkerijzaken via [email protected]