Van Daalen: ‘Samenwerking KWPN-WSI wordt in 2020 geëvalueerd’

In september 2016 is het KWPN een samenwerking aangegaan met het Ierse stamboek WSI. Destijds wilde het KWPN haar positie in het buitenland verder uitbouwen en versterken. KWPN is mede-eigenaar (50% juridisch/51% economisch belang) geworden en daar is in natura voor betaald (middels onder andere foktechnische ondersteuning en uitvoering backoffice). Nu, bijna twee jaar later, wordt er nog nauwelijks gerept over het Ierse stamboek. De redactie van Horses.nl vroeg aan de voorzitter van het KWPN wat de stand van zaken is.

“De samenwerking tussen het KWPN en de WSI momenteel verloopt conform de destijds gemaakte afspraken tussen beide partijen. We hebben een evaluatie van deze samenwerking op de planning staan voor 2020. De uitkomsten van de evaluatie zijn in eerste instantie onderwerp van gesprek met het Bestuur van WSI. In samenspraak met hen zullen wij dan beslissen hoe verder te gaan, en ook onze leden hierover informeren. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden ten aanzien van deze samenwerking te melden”, meldt KWPN-voorzitter Andries van Daalen.

Samenwerking aangegaan door Knaap en Korver

De samenwerking tussen KWPN en WSI werd in 2016 aangegaan door het toenmalige KWPN-bestuur (met Siem Korver als voorzitter) en ex-KWPN directeur Johan Knaap. Het KWPN wilde, zoals ook destijds in het strategisch plan vastgelegd, haar positie in het buitenland verder uitbouwen en versterken. Ierland werd genoemd als land met groeipotentie. Versterking van de positie van het KWPN in het buitenland en vergroting van de populatie werden beschreven als gunstig voor alle leden.

Van 154 naar 178 leden

Volgens de WBFSH-cijfers is de groei van WSI maar beperkt. Volgens de door de WBFSH gepubliceerde cijfers over 2016 werden er bij WSI in 2016 29 veulens geregistreerd. Het stamboek gaf dat jaar verder aan de WBFSH op 6 volledig goedgekeurde hengsten, 51 fokmerries, 209 bij het stamboek geregistreerde paarden en 154 leden te hebben. De over 2017 verstrekte cijfers zijn een stuk minder inzichtelijk: behalve het ledental (178) is bij de overige cijfers (geregistreerde paarden, veulens, fokmerries en hengsten) overal <1000 ingevuld.

Uitwisseling informatie

Een belangrijk doel van de samenwerking is het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen de Ierse en Nederlandse fokkers. Het gaat met name een uitwisseling van kennis en diensten, de WSI-paarden blijven geregistreerd bij het eigen stamboek. Wel zal het WSI gebruik gaan maken van de kennis van KWPN-inspecteurs en krijgen de WSI-leden tot de KWPN (Hengsten)Database, de fokwaarden, het Engelstalige KWPN-magazine en het selfserviceportaal, stond in het eerste persbericht over de samenwerking. “We denken dat er een goede match is tussen het KWPN en het WSI”, zei KWPN-directeur Johan Knaap. “De Nederlanders kunnen de Ieren helpen hun fokkerij van springpaarden te verbeteren, wat de Ierse dominantie op het gebied van eventers nog verder kan versterken. Op hun beurt kunnen de Ieren de Nederlanders veel leren over het fokken van eventers, wat in de toekomst ons kan helpen om het aandeel KWPN-paarden in de eventingsport te vergroten.”

Hand op de knip

Onder andere het gebruik maken van de kennis van KWPN-inspecteurs en het voeren van de backoffice gaat natuurlijk gepaard met kosten. 2018 was een financieel een lastig jaar voor het KWPN en daarom ligt voor 2019 een grote focus op kostenbeheersing. De redactie van Horses.nl vroeg om die reden of de samenwerking in deze tijd waarin het KWPN de hand op de knip moet houden nog wel uit kan. Op die vraag kwam geen specifiek antwoord, behalve dat de samenwerking verloopt conform afspraken.

Bron: Horses.nl