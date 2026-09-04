Van de Lageweg trekt aan langste eind in kwaliteitsstrijd met Schep

Zoals een beetje te verwachten viel, ging de strijd afgelopen zaterdag op de NMK voor driejarige KWPN-springmerries tussen de familie Van de Lageweg (VDL Stud) en Egbert Schep (ES). Deze twee topfokkers/eigenaren presenteerden ook de meeste paarden en hadden de beste papieren in handen. Beiden leverden ze twee paarden voor de absolute top. Zaterdag was het Techerry VDL (v. Chacco-Blue) die aan het langste eind trok met haar enorme springvermogen. Daarmee volgde ze haar halfzus en inmiddels tot de Grand Prix gevorderde Gouvernante VDL (v. Bacardi VDL) op als NMK-kampioene.

Jacquelien van Tartwijk Door

In vijf groepen verschenen in totaal 32 merries in de kooi die optimaal werden begeleid en ook allemaal graag richting het hout wilden gaan. Twaalf kregen een uitnodiging voor de finale. Het was makkelijk en zeker jammer dat de rest niet werd geplaatst. Er zaten zeker merries tussen die een plek in de finale niet had misstaan of die daar kwalitatief nét onder zaten. Het geeft toch een meerwaarde als je paard een hoge klassering in de plaatsingsgroep haalt en er ontstaat een beter overzicht. Hoewel jurylid Stan Creemers zelfs zonder microfoon zeer zijn best deed om opbouwend positief commentaar te geven, was het soms net of je naar een ander paard had gekeken.



Interessant gefokte Wingman voert springveulens aan

VDL Stud beleefde afgelopen zaterdag een succesvolle dag op de Nationale Merrie- en Veulenkeuring in Ermelo. Naast de kampioen bij de driejarige springmerries leverde de Friese familie Van de Lageweg ook de kampioen bij de springveulens. Wingman VDL (v. Mattias VDL), die VDL Stud samen met de Britse topruiter Ben Maher fokte uit diens voormalige internationale 1,65 m.-merrie Cocona (Conthargos x Con Air), trok in de finale aan het langste eind.

Het hengstveulen brengt zijn opfokperiode door bij VDL Stud en als hij zich naar wens blijft ontwikkelen, ligt een toekomst als dekhengst in het verschiet. “Als zijn ontwikkeling goed doorzet, willen we hem te zijner tijd voorstellen op de hengstenkeuring. Uiteindelijk zal hij richting Groot-Brittannië gaan en bij Ben onder het zadel komen.”

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