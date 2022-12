Van der Vleuten en Kentucky TMS Z op herhaling in HC De Meern klasse Z/ZZ

Maikel van der Vleuten en Kentucky TMS Z (v. Kannan) hebben in De Meern ook de tweede wedstrijd in het kader van de Blom Hengstencompetitie in de klasse Z/ZZ gewonnen. Van der Vleuten en de hengst van van fokker Tal Milstein, Stal Van der Vleuten en Kees van den Oetelaar bleven in de barrage foutloos in 32,63 seconden. Pieter Keunen en de Aganix du Seigneur-zoon Lambada Shake AG (mv. Spartacus, fokker Alex Gisbertz) werden wederom tweede.