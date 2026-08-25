Van Santvoort Makelaars Cup: Ovinio wint eerste onderdeel zevenjarigen

Op het NK Jonge Springpaarden op de KWPN Kampioenschappen vandaag in Ermelo gingen de zevenjarige springpaarden de strijd aan in de voorronde van de Van Santvoort Makelaars Cup. KWPN-hengst Ovinio was onder Bas Moerings de snelste, de Ipsthar-zoon won de rubriek die 77 combinaties telde.

KWPN Door

Bas Moerings zette vorige week met Ipsthar al het beste Nederlandse resultaat neer op het WK in Aken. Vandaag kwalificeerde hij drie zevenjarige paarden voor de halve finale van de Van Santvoort Makelaars Cup, waaronder winnaar Ovinio (Ipsthar uit Kovina sport-spr van Vigo D’Arsouilles, fokker Geert Moerings). Dit is niet het eerste succes van de combinatie. Bas Moerings en Ovinio wonnen vorig jaar deze competitie bij de zesjarigen, toen schreven ze ook de Hengstencompetitie in de klasse 1,20 m. op naam. Eerder dit seizoen stond de combinatie al twee keer aan kop op CSI Ermelo.

Top drie

Mart IJland en Emerald van ’t Ruytershof-zoon Oniel (uit Halima ster PROK van Ultimo, fokker L.G.M. ter Vergert) zetten de tweede tijd neer. W&W’s Irisch Mist Z (It’s Highlander van de Kalevallei x Numero Uno) sprong onder Hendrik-Jan Schuttert naar de derde plek in deze voorronde.

Halve finale

70% van de paarden kwalificeerde zich via dit jachtparcours voor de halve finale op donderdag. Aan de hand van de resultaten van vandaag en donderdag wordt de kwalificatie voor de finale bepaald. In de finale op vrijdag worden de kaarten niet opnieuw geschud, maar tellen de resultaten van de voorronde en de halve finale mee in het eindklassement.

Uitslag

Bron: KWPN