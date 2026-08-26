Van Santvoort Makelaars Cup: Uricana-Grace Z aan kop na eerste onderdeel zesjarigen

Op de KWPN Kampioenschappen vond vandaag het eerste onderdeel van het NK Jonge Springenpaarden om de Van Santvoort Makelaars Cup voor zesjarigen plaats. Onder het zadel van Britt Driessen won Uricas v/d Kattevennen-dochter Uricana-Grace Z deze voorronde.

KWPN Door

De pas 22-jarige Britt Driessen reed vorig jaar eerste WK Jonge Springpaarden in Lanaken en beschikt dit jaar opnieuw over goede jonge paarden uit eigen fokkerij. Ze plaatste zich met twee zesjarige paarden voor de halve finale van de Van Santvoort Makelaars Cup. Met Uricana-Grace Z (v. Uricas v/d Kattevennen) was de amazone bijna een halve seconde sneller dan de rest van het deelnemersveld. Daarmee gaat ze met de beste kaarten richting de halve finale op donderdag.

Picobello en Perfect Touch

Op de tweede plek eindigde Picobello van ’t Roosakker-dochter Picobello, gereden door Britt van Erp. Onder het zadel van Steven Veldhuis sprong United Touch S-zoon Perfect Touch (uit Diva elite sport-spr D-OC van Verdi, fokker W. Swierstra) naar plek drie. Deze combinatie behaalde eerder dit seizoen al topklasseringen in Zuidwolde en het Belgische Bonheiden, maar toonde ook vandaag tijdens de KWPN Kampioenschappen in topvorm te zijn.

Perfect Sisther en Duel Mood Z

Bas Moerings werd vierde met Perfect Sisther (Filou de Muze uit Blisther keur sport prest van Farmer, fokker Geert Moerings), een halfzus van WK-deelnemer Fasther. Britt Driessen heeft met Duel Mood Z (v. Duel de HSP) haar tweede paard in de top vijf.

Halve finale

70% van de paarden plaatste zich voor de halve finale op donderdag, dit zijn 90 zesjarige paarden. De plaatsingspunten van vandaag en donderdag zullen de kwalificatie voor de finale bepalen, deze resultaten zullen ook meegenomen worden in het eindklassement.

Uitslag

Bron: KWPN