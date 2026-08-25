Van Santvoort Makelaars Cup: Vijfjarige VDL Groep Cherise Z het dichtst bij optimale tijd

Het NK Jonge Springpaarden om de Van Santvoort Makelaars Cup in Ermelo trapte vandaag af met de voorronde voor vijfjarige paarden. 78 paarden bleven foutloos en Colorit Z-dochter VDL Groep Cherise Z kwam onder Natalia Majchrowicz het dichtst bij de optimale tijd.

KWPN Door

Op het WK in Lanaken strijden de vijfjarige paarden vanaf dit jaar niet meer tegen de klok, maar moeten zij een optimale tijd zo dicht mogelijk benaderen. Ook op de Van Santvoort Makelaars Cup werden de vijfjarige paarden vandaag beoordeeld op een optimale tijd, die vier seconden onder de toegestane tijd ligt. Natalia Majchrowicz en VDL Groep Cherise Z (Colorit Z x Chacco-Blue) bleven slechts 0,03 seconden onder de maximale tijd. Onder Jasmin Seppälä staat Robin Hood (Burberry DK Z x Comme il faut) tweede na de voorronde met een verschil van 0,04 seconden. Isabel Starke en Cottonwood (Cero Blue TN x Salvano) bleven 0,06 seconden boven de optimale tijd en nemen daarmee de derde plek in.

86 halvefinalisten

70% van de paarden kwalificeerde zich voor de halve finale op donderdag, dat zijn in totaal 86 vijfjarige paarden. Deze paarden bleven allemaal foutloos, of maakten één springfout met een maximale afwijking van 0,55 seconden van de optimale tijd.

Meerdere KWPN-hengsten behoren tot de halvefinalisten, namelijk Royal Flush LF (Zambesi uit Davita De L’Impermeable van Nabab de Reve, fokker Ana Preost) onder Boy Peels, Rendez-Vous Du Chateau (All Star uit Galaxie D’Iscla van Contendro I, fokker P.A. Snijders) onder Max van de Poll, Rock Me Zsazsa (Lambada Shake AG uit La Zsa Zsa elite sport-spr D-OC van Cornet Obolensky, fokker C.C. Huisman-Holst) en Rising Aranix (Aganix du Seigneur uit Lady D van ’t Roosakker, fokker Rising Stud), de laatsten beiden onder Kristian Houwen.

Uitslag

Bron: KWPN