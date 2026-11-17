Hengstenstation van Uytert en Stal Brouwer zijn met hun huidige en voormalige hengsten sterk vertegenwoordigd in de WBFSH-dressuurvererversranking van 2026. De lijst laat zowel de kracht van de afzonderlijke hengstenstations als de betekenis van hun jarenlange samenwerking binnen Team USB zien. Ook via zonen en kleinzonen werken hun bloedlijnen door in de internationale dressuurpaardenfokkerij.

Bordeaux, in eigendom van Joop van Uytert, neemt met zijn zevende plaats een prominente positie in. Van Uytert-hengst Vivaldi volgt op plaats vijftien. Namens Team USB staat Bretton Woods op plaats achttien, terwijl United en Spielberg met respectievelijk plaats 38 en 40 eveneens tot de beste veertig dressuurverervers ter wereld behoren.

Eigen hengsten en gezamenlijke kracht

Hengstenstation van Uytert en Stal Brouwer werken binnen Team USB nauw samen. Naast de hengsten die onderdeel zijn van deze samenwerking, beschikken beide bedrijven over hun eigen hengsten. De resultaten in de wereldranglijst verdienen daarom ieder hun eigen erkenning, terwijl ze tegelijkertijd laten zien hoe de fokkerijvisies van beide stations elkaar versterken.

Bordeaux is daarvan een mooi voorbeeld. Hoewel hij in eigendom is van Joop van Uytert, is hij een zoon van USB-hengst United. Aan moederszijde voert hij het bloed van Gribaldi. Zijn zevende plaats betekent daarmee ook een sterke vertegenwoordiging van United, die naast zijn eigen klassering op plaats 38 een zoon in de mondiale top tien heeft.

Samen met Bretton Woods op plaats achttien en Spielberg op plaats veertig onderstreept United de bijdrage van de gezamenlijke USB-hengsten aan de internationale dressuursport.

Bretton Woods, hier met Emmelie Scholtens op het WK Verden

Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Vivaldi vertegenwoordigd door meerdere generaties

De invloed van Van Uytert-hengst Vivaldi reikt verder dan zijn eigen vijftiende plaats. Zijn zoon Vitalis staat op plaats tien, Desperado op plaats 23 en Dream Boy op plaats 43. Via Vitalis komt Vivaldi bovendien terug in de afstamming van Vilancio, die plaats 79 bezet.

De preferente hengst Vivaldi (v.Krack C) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Met drie rechtstreekse zonen en een kleinzoon in de top honderd laat Vivaldi zien hoe zijn bloed via volgende generaties verder doorwerkt in de fokkerij.

Gribaldi blijft zijn stempel drukken

Een bijzondere vermelding verdient het fenomeen van Joop van Uytert: Gribaldi. Hij staat na vele jaren nog altijd op plaats 66, terwijl zijn invloed ook bij verschillende hoger geklasseerde hengsten zichtbaar is.

Zijn zoon Totilas bezet de derde plaats en zoon Grey Flanell staat op plaats twaalf. Via Easy Game is Gribaldi grootvader van Millennium, de nummer negentien. Ook Hotline, op plaats 63, is een kleinzoon van Gribaldi, via Hofrat.

Totilas geeft de lijn verder door via zijn zonen GLOCK’s Toto Jr. en Governor, die respectievelijk op plaats 42 en 51 staan. Via de moederlijn is Gribaldi daarnaast vertegenwoordigd bij Bordeaux op plaats zeven en All At Once op plaats 27. Zo blijft zijn betekenis zichtbaar in zowel de vader- als de moederlijnen van succesvolle verervers.

Ook voormalige hengsten blijven van betekenis

De voormalige Van Uytert-hengst Tango staat op plaats 82 en is daarnaast vertegenwoordigd door zijn zoon Zizi Top op plaats 52. De voormalige USB-hengst Rhodium completeert het overzicht met zijn 93ste plaats.

De WBFSH-ranking is gebaseerd op de internationale sportprestaties van de nakomelingen. Voor Hengstenstation van Uytert en Stal Brouwer vormen deze resultaten een mooie erkenning van hun hengsten én hun samenwerking. Die erkenning geldt ook voor de fokkers, eigenaren en ruiters die de nakomelingen opleiden en op internationaal niveau uitbrengen.

Bron: Persbericht