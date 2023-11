VDL-hengsten in 2022 meest populair onder KWPN-fokkers

De internationale Grand Prix-hengst Carrera VDL (v. Cardento) bracht in 2023 het grootste aantal KWPN-springveulens. De gehele top drie wordt, met New Pleasure VDL (v. For Pleasure) en Zirocco Blue VDL (v. Mr. Blue) op plaatsen twee en drie, volledig bezet voor VDL-hengsten.

Er werden in 2023 rond de 11.000 veulens geboren, waarvan ongeveer 5.000 springveulens. Carrera VDL leverde dit jaar 174 veulens, New Pleasure VDL volgt met 153 veulens. Daarmee was het stuivertje wisselen ten opzichte van vorig jaar. Toen leverde de BWP-gefokte KWPN-premiehengst het grootste aantal (158), iets meer dan Carrera (147). Dit jaar wordt de top drie compleet gemaakt door Zirocco Blue met 108 veulens.

Top tien vaderdieren

Bron: KWPN