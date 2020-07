VDL krijgt eigen stamboekkeuring in Bears

Een nieuwe keuring is toegevoegd aan de KWPN-kalender: een stalkeuring op de VDL Stud in Bears op 22 juli. Aan deze keuring kunnen alleen paarden die bij familie Van de Lageweg op stal staan.

Het gaat niet om een reguliere ‘thuiskeuring’, want de merries kunnen ook (voorlopig) keur worden verklaard op deze stalkeuring. In de agenda van het KWPN zijn namelijk twee evenementen toegevoegd: de ‘stalkeuring’ in Bears en ‘keur via stk’ in Bears.

Op dit moment zijn zeventien merries aangemeld voor de stalkeuring.

Klik hier voor de KWPN agenda

Bron: Horses.nl