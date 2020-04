VDL Stud fokte meer dan 40 Grand Prix-paarden

Ieder Grand Prix-paard is ontstaan door de keuze van de fokker. Uiteraard is het daarna natuurlijk van groot belang waar het paard terecht komt. welke kansen het krijgt en of dat het gezond is. Maar zonder de fokker, was het paard nooit gebeuren. Het KWPN deed onderzoek welke fokkers in de afgelopen 30 jaar de meeste Grand Prix-paarden fokte. VDL Stud leidt de ranking met meer dan 40 Grand Prix-paarden.