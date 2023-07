VDL Stud levert ook Friese dressuurkampioen: Pippa Frank VDL

De VDL Stud had gisteren al (zoals bijna gebruikelijk) de springkampioen (en in totaal vijf NMK merries) aan het touw (lees hier meer). Vandaag volgde nóg een kampioen. En dat was een primeur: de eerste Friese Kampioen in de richting dressuur, de zelfgefokte Pippa Frank VDL (Vitalis uit Anna Frank VDL Don Schufro)

Janko van de Lageweg vertelt: “Met de merrie L’ Actrice hebben we een dressuurlijn opgezet en daar komt dit paard ook uit. Een hele fijne merrie, die apart kan lopen en makkelijk van groot naar klein kan. Ze is heel fijn in de omgang en op de goede manier scherp. Ze is niet drachtig dus we gaan haar nu aanrijden. Ze kreeg geen uitnodiging voor de NMK, maar met de kampioen springen gisteren en nu de kampioen dressuur zijn we al super tevreden. Morgen doen we ook nog met tien veulens mee aan de veulenkeuring. Veel werk die keuringen, maar we hebben wel een heel goed team, dat goed op elkaar is ingespeeld.”

Pippa Frank VDL (v. Vitalis) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Wim Versteeg, die vandaag de dressuurpaarden in Friesland beoordeelde samen met het nieuwe KWPN-jurylid Menke Hoekstra, licht toe: “Pippa Frank VDL is met haar 1.68m een heel goed ontwikkelde merrie met opvallend veel hals, die goed gedragen wordt. Stappen deed ze ruim, zuiver en actief. In draf klom ze er echt in en toonde daarbij veel afdruk en balans. Voor een hogere score zou ze iets mooier in het middenstuk mogen zijn.”

Primavera

Reservekampioen werd Primavira, een dochter van Fürst Dior uit de prestatie stermerrie Telvira (v. Ulft). In de merrielijn meerdere internationale sportpaarden, waaronder het Grand Prix-dressuurpaard Slegro (v. Negro). “Een hele charmante en jeugdige merrie met veel uitstraling. Ze viel vooral op door haar lichtvoetigheid en natuurlijke balans in beweging”, aldus Wim. Van de negen kersverse stermerries werden er tijdens de Centrale Keuring zeven voorlopig dan wel definitief keur.

Or de Gucci DSD kampioen oudere merries

Er kwamen in de groep vier- tot en met zevenjarigen acht merries in de baan voor de Centrale Keuring. Alle acht werden voorlopig dan wel definitief keur. Kampioen werd Or de Gucci DSD van f/g S. Duinstra uit Eastermar. “Een chique en royaal ontwikkelde merrie. Heel fraai gemodelleerd, met een aansprekende voorhand en een sterke bovenlijn. Stappen doet ze goed. In draf laat ze veel souplesse en ruimte zien en beweegt steeds bergop. Ze heeft haar EPTM met goed gevolg afgelegd en dat betekent dat ze nu definitief keur is.” Or de Gucci DSD is een dochter van Escolar uit de preferente elitemerrie Gucci Boa T (v. Bretton Woods). Dit is tevens de moeder van de KWPN-goedgekeurde Koning (v. Governor).

Or de Gucci DSD (v. Escolar) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Mooiwendy van de Gathe

De reservetitel in deze rubriek ging naar Mooiwendy van de Gathe (v. Zonik), gefokt en geregistreerd bij de gelijknamige stoeterij in Vaassen en met Yvonne Snieder uit Wijnjewoude als mede-geregistreerde. Wim: “Een hele chique merrie met veel rasuitstraling. Ze beweegt heel lichtvoetig, waarbij haar achterbeen steeds mooi aansluit.” Mooiwendy van de Gathe komt uit de elite sportmerrie Dowendy, die zelf uitgebracht is in de Zware Tour-dressuur. Dowendy (v. Contango) is een rechtstreekse nazaat uit de fokkerij van Huib van Helvoirt. Enkele weken geleden verdiende Tovowendy tijdens het CK Zeeland een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. Zij is gefokt bij Loucky Hagens-Groosman uit Vowendy, een volle zus van Dowendy.

Bron: KWPN